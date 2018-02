La fotocamera di Galaxy S9 è una vera rivoluzione? Il nostro approfondimento

Samsung rivoluziona la fotocamera con il nuovo Galaxy S9/S9+. Prezzo e caratteristiche : Grazie alla connettività LTE fino a 1,2 Gbps, potrai scaricare velocemente e guardare video in diretta streaming senza interruzioni.

Samsung Galaxy S9 : fotocamera con doppia apertura - super slow-motion e realtà aumentata i punti forti del nuovo smartphone : Il 25 febbraio a Barcellona Samsung ha presentato Galaxy S9 e Galaxy S9+, la nuova generazione degli smartphone top di gamma del produttore coreano in arrivo sul mercato il 16 Marzo. Punto forte dei nuovi smartphone di Samsung è l’innovativa fotocamera posteriore con doppia apertura (f/1.5 e f/2.4) capace di adattarsi, variando fra le due in pochi millisecondi, per utilizzare sempre quella più adatta alle condizioni di luce presenti; ...

Svelato il Samsung Galaxy S9 : fotocamera intelligente e super moviolone : Presentato in anteprima a Londra il nuovo smartphone top di gamma. Sarà lanciato il 16 marzo al prezzo di 899 euro (999 euro il Plus). La novità è una fotocamera studiata per elaborare in modo innovativo la luce e le immagini. Il prezzo resta sotto la soglia psicologia dei mille euro (899 euro l'S8 e 999 il Plus). Anche per distinguersi dal costosissimo primo della classe “made in Cupertino”...

Tutte le differenze tra Samsung Galaxy S9 Plus e S8 Plus : chip - RAM - fotocamera e nuove funzioni a confronto : Quante e quali differenze ci sono tra Samsung Galaxy S9 Plus e S8 Plus? Il salto generazionale vale, tenendo pure conto della differenza di prezzo di lancio tra i due device (il modello 2017 costava 929 euro e quello 2018 ora 999 euro)? In questo articolo cercheremo di capire se può valere la pena il passaggio al nuovo device fresco di presentazione oggi 25 febbraio in quel di Barcellona. Dimensioni e display Tra il Samsung Galaxy S9 Plus e ...

