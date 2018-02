La firma del trattato di Roskilde il 26 febbraio 1658

L'ultimo giorno la lezione di storia la firma Marit - la Regina delle nevi : Intanto, grazie. Cara Marit Bjoergen, con la faccia da montanara dura, tutta muscoli, nervi e ossa, senza un filo di grasso, senza un alito di fiato sprecato, sempre essenziale e ordinata e precisa e sincronizzata nei movimenti, che sia in salita, in discesa, nelle curve a gomito prima di una rampa, allo sprint o sotto la neve. Grazie a nome di chi, nell’Olimpo degli immortali dello sport, da sua maestà il 36enne Roger Federer, in ...

Mute - il deludente noir di fantascienza firmato dal regista di Moon : C'è sempre uno spunto d'interesse nei progetti personali di un regista, quelli perseguiti con tenacia inesauribile andando incontro a vari tipi di difficoltà: si tratta di quei progetti rispetto ai ...

Mute - un altro disastro sci-fi firmato Netflix : la recensione del film di Duncan Jones - Best Movie : ... cioè quelli finanziati fin dall'inizio e poi distribuiti sulla piattaforma streaming, non quelli acquisiti, come ad esempio The Cloverfield Paradox , , è che sembra una serie televisiva, cioè ha una ...

Padoan firma decreto cessione a Sga dei crediti deteriorati delle banche venete : ... entrambe in liquidazione coatta amministrativa" rivelano in una nota dal Ministero dell'Economia . "I crediti cedibili sono quelli classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione ...

Autonomia : Maroni - mercoledì firma del patto per la Lombardia : Milano, 23 feb. (AdnKronos) - "mercoledì mattina, a Palazzo Chigi, firmerò il patto per l'Autonomia della Regione Lombardia". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, oggi a Milano, presentando il 'Rapporto di fine legislatura'.

firma per le dimissioni : il centrodestra ci prova - invano - con Valente del M5S : La coalizione di Giliberti e Perrone torna ad agitare le acque delle politica cittadina che in qualche modo sembravano essersi placate al termine del consiglio comunale quando l'ex sindaco e altri ...

DBA Group - firmato il contratto del progetto ASMARA : DBA Lab, società operativa di DBA Group , ha firmato il c ontratto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca , MIUR, per la realizzazione di un prototipo digitale per il ...

Funzioni locali - firmato l’accordo per il rinnovo del contratto : Funzioni locali, firmato l’accordo per il rinnovo del contratto Tra le novità, categorie differenziate per area e sezioni speciali per la Polizia Locale Continua a leggere L'articolo Funzioni locali, firmato l’accordo per il rinnovo del contratto sembra essere il primo su NewsGo.

Trump firma memorandum contro i "potenziatori" delle armi da fuoco : Un dispositivo che aumenta la frequenza di fuoco fu utilizzato nella strage a Las Vegas lo scorso ottobre

Veneto : Zaia firma intesa di collaborazione con Agenzia del Demanio (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - In tale contesto l'Agenzia del Demanio si è dichiarata disponibile a sottoscrivere un accordo di collaborazione istituzionale che possa consentire di sviluppare concrete iniziative comuni di valorizzazione, in linea con quelle già concluse positivamente con l'alienazione