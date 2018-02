La Festa delle Camelie a Velletri - Date 2018

A Riga svolta maniFestazione a difesa delle scuole russe - : I partecipanti hanno mostrato cartelli con scritte come "Le scuole russe devono restare", "No all'assimilazione", "Anche noi siamo la Lettonia". Gli organizzatori dell'evento sono intervenuti con ...

Sofia Goggia rientrata in Italia - a Malpensa la Festa dei fan e l'abbraccio delle Fiamme Gialle Sofia Goggia rientrata in Italia - l'... : festa e calorosa accoglienza da parte delle Fiamme Gialle per Sofia Goggia, oro in discesa libera alle Olimpiadi di PyeongChang. Ad attenderla, all'aeroporto di Milano Malpensa, il comandante ...

XXIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie : a Parma la maniFestazione regionale - : Ore 12.00: diretta streaming del discorso di Luigi Ciotti da Foggia. Nel pomeriggio sono previsti, negli spazi del WoPa, grazie all'ospitalità offerta dall'Associazione, laboratori di approfondimento ...

Festa delle idee : i cittadini fanno "l'elenco della spesa" al nuovo governo : Undici comuni, 500 persone che hanno partecipato ed oltre duecento proposte . Questi, in estrema sintesi, i numeri della 'Festa delle idee' organizzata dal Pd della zona Ovest di Torino e che si è ...

In Giappone si celebra la Festa delle bambole - tra mistero - tradizione e cultura : Si avvicina il terzo giorno del terzo mese dell’anno. E, se per la maggior parte di noi il 3 marzo rimane una data come un’altra, priva di qualsiasi significato particolare, nella cultura Giapponese essa riveste un’importanza singolare, almeno per le bambine e per le loro mamme, che si preparano a festeggiare l’Hina Matsuri, ovvero la festa delle bambole. In Giappone, la comune bambola non è un oggetto poi tanto comune come da noi, ma ha un ...

Festa delle lanterne : rituali e leggende più suggestivi : Le lanterne sono le protagoniste indiscusse della celebre Festa delle lanterne. Esse vengono realizzate con carta colorata, nelle forme più disparate, specie di pasaggi, edifici, personaggi, fiori, uccelli ed animali, in particolare cavalli in corsa. Molto diffuso è il consumo di yuanxiao. Ve ne sono quasi 30 tipi, con ripieni di lazzeruola, pasta di giuggiole, pasta zuccherata di soia rossa, sesamo ecc. Tra le attività ricreative, i percorsi ...

Festa delle lanterne : ecco le sue origini storiche : La Festa delle lanterne è considerato il momento conclusivo dei festeggiamenti dell’anno nuovo in Cina e in molti paesi dell’Estremo Oriente (Corea, Nepal, Bhutan, Mongolia, Giappone ecc). Letteralmente dal significato di “Festa della prima notte” in Cina, in particolare, viene celebrata con sfilate di lanterne. Ma quali sono le sue origini storiche? Secondo la tradizione, nel 180 a.C. l’imperatore Wendi, della dinastia Han Occidentale, sarebbe ...

Bruxelles - ricevimento delle istituzioni estere cinesi per la Festa di Primavera : ... la Delegazione cinese presso l'Unione europea, l'Ufficio di economia e commercio della Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong a Bruxelles e l'Ufficio di economia e commercio della Regione ...

Crash Karaoke - episodio 5 : accendi la Festa con i testi delle canzoni : Le nuove puntate di Crash Karaoke vanno in onda ogni domenica alle 19.00 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV , mentre tutti i video del momento ti aspettano in onda su MTV Music, Sky 704. ph: ...

A Giulianello la Festa delle Matticelle di San Giulianitto : A Giulianello la Festa delle Matticelle di San Giulianitto. Come ogni 16 Febbraio, al Castrum Julianum si rinnova l’appuntamento con la tradizione. Verranno accese le Matticelle in... L'articolo A Giulianello la Festa delle Matticelle di San Giulianitto su Roma Daily News.

03/02/2018 - Festa delle genti : conoscere culture diverse con cori e degustazioni : Intrattenimento musicale con Antonio Martino , i cori parrocchiali e degustazione di piatti preparati con ricette tradizionali provenienti da tutto il mondo .

Carnevale Venezia 2018 : Festa delle Marie - rievocazione in chiave moderna della tradizione. Domani alle 11 il volo dell'Angelo e tanti altri ... : ... Vela, l'ente organizzatore degli spettacoli del Carnevale, ha previsto una serie di eventi collaterali in altri campi Veneziani promuovendo spettacoli, divertimenti e intrattenimento. Sono quattro ...

Festa della Candelora : il significato dell’accensione e della benedizione delle candele : Il 2 febbraio è il giorno della Candelora; ricorrenza avente come tema principale la luce, espressa nell’accensione e benedizione delle candele. Nel Vangelo secondo Luca, Maria e Giuseppe portano Gesù al tempio e Simeone, pieno di stupore e commozione, dice: “Ora lascia o Signore che il tuo servo vada in pace, secondo la tua Parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per illuminare le ...

Un docu-film su Franco Tiano fra le iniziative per la Festa della Madonna delle Galline : Mancano poco meno di tre mesi alla festa della 'Madonna delle Galline', ma a Pagani già fervono i preparativi. In particolare è già al lavoro l'associazione culturale Ambress Ampress che, grazie all'...