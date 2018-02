huffingtonpost

: La Chiesa e la zavorra dei beni - #Chiesa #zavorra - zazoomnews : La Chiesa e la zavorra dei beni - #Chiesa #zavorra - HuffPostItalia : La Chiesa e la zavorra dei beni -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) ... in aspettativa dal suo ruolo di Prefetto della Segreteria dell'Economia, , è l'indice sicuro che nelle riforme economiche di Francesco si è chiuso un ciclo. Per non parlare dei recenti "smottamenti" ...