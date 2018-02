lastampa

: La Campania è l’Ohio d’Italia. FI e M5S si giocano il futuro contendendosi pochi collegi - linosorrentini : La Campania è l’Ohio d’Italia. FI e M5S si giocano il futuro contendendosi pochi collegi - Andreacritico : RT @LaStampa: La Campania è l’Ohio d’Italia. FI e M5S si giocano il futuro contendendosi pochi collegi - LaStampa : La Campania è l’Ohio d’Italia. FI e M5S si giocano il futuro contendendosi pochi collegi -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) La battaglia finale tra centrodestra e M5S si gioca in. In 10 collegi alla Camera e 5 al Senato si sta svolgendo una battaglia che per un pugno di voti potrebbe consentire a Berlusconi, Salvini, Meloni e ai centristi di Noi con l’Italia di avere una maggioranza parlamentare autosufficiente. Un centinaio di voti in più ai 5 Stelle in ognuno...