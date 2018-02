KAT- KickAssTorrents | la nostra guida al noto portale

chimerarevo

(Di lunedì 26 febbraio 2018)(per amici KAT) insieme a The Pirate Bay è uno dei due pilastri storici del mondo dei torrent e del file sharing. I due motori di ricerca, coi loro enormi indici, hanno avuto simili vicende giudiziarie. Alcuni dei fondatori di KickAss sono andati incontro ad arresto, ed ilnel luglio del 2016 è stato sequestrato e chiuso. Fortunatamente, nel dicembre dello stesso anno,è risorto ad opera di una parte del team originale. In questo articolo tratteremo di: Come accedere a KAT Come usare KAT per cercare e scaricare torrent e magnet Della legalità o meno dell’uso diPerché KAT consiglia una VPN Quali sono le migliori alternative a KAT Come accedere a KAT () Questo, come altri di cui abbiamo parlato, viene spesso bloccato dalle autorità giudiziarie dei vari paesi, per riuscire a connettersi quindi il primo ...