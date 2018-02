Jaguar I-Pace - Le foto dall' alto della crossover elettrica pronta per Ginevra

Jaguar I-PACE : il Suv elettrico sarà svelato il prossimo 1 Marzo [LIVE STREAMING] : Dopo l'evento in diretta streaming, ha fatto sapere Jaguar, saranno disponibili prezzi e specifiche tecniche, così come tutte le configurazioni possibili, per effettuare l'ordine della nuova I-PACE. ...

Jaguar I-PACE : ufficializzata la data e l'ora della presentazione della 100% elettrica : Mai prima d'ora sono stato così emozionato per un lancio " il mondo ci sta guardando con grande aspettativa e non vedo l'ora che tutti possano vedere cosa abbiamo realizzato con questa auto."

E-Pace - anche Jaguar ha il Suv compatto Le difficoltà lo esaltano : Lunga 4,39 metri e basata su un'evoluzione dell'architettura impiegata da Land Rover Evoque e Discovery Sport, E-Pace si presenta con vesti che, in alcuni punti, traggono ispirazione da quelle delle ...

Jaguar - ecco la piccola F-Pace : Anche per Jaguar è arrivato il momento di ampliare i propri orizzonti verso "il basso" e così, dopo aver rotto il ghiaccio con il mondo delle SUV con la F-Pace, da Coventry arriva una seconda declinazione del concetto: la nuova Jaguar E-Pace. Rispetto alla F-Pace le dimensioni sono decisamente più compatte visto che a fronte di ...

Jaguar E-Pace - un piccolo giaguaro tra i boschi della Corsica : C’è un cucciolo di giaguaro che corre libero per le strade e i sentieri della Corsica. Niente paura, però, non si tratta di una belva ma dell’ultima nata in casa Jaguar, la E-Pace. Infatti, abbiamo guidato il piccolo Suv della casa inglese sui tornanti dell’isola che, non per nulla, è spesso scelta come meta delle vacanze proprio dagli amanti della guida, su due e quattro ruote. La E-Pace si è dimostrata agile come un felino e ...

Jaguar E-Pace, eleganza in salsa 4×4 Un modello davvero riuscito, per design, qualità dinamica e raffinatezza degli interni

Jaguar I-Pace il SUV elettrico che si ricarica in 45 minuti - preordini dal 1° marzo : In ogni modo l'attesa è ormai breve e sarà possibile sintonizzarsi i n streaming per il live di debutto mondiale il 1° marzo alle 19:00, ora italiana , e sperare in un prezzo che sia abbordabile ...

Jaguar I-Pace - sfida al Polo Nord : La I-Pace, il primo veicolo Jaguar interamente elettrico, promette performance di livello assoluto sia in termini di ricarica che di prestazioni stradali. Grazie alla sua sportivita', alla fruibilita' ...

Jaguar E-Pace - la prova de Il Fatto.it – Un cucciolo di Giaguaro - ma con gli artigli – FOTO : Il nuovo corso della Jaguar, che in realtà altro non ha fatto se non assecondare le tendenze di un mercato che chiede a gran voce questa tipologia di vetture, ha portato in dote il primo suv della storia e poi il secondo. In attesa del terzo, che sarà elettrico e arriverà nella seconda metà dell’anno. Tutti con un nome simile, al limite della confusione: nell’ordine F-Pace, E-Pace e I-Pace. I riflettori ora sono tutti ...

Jaguar Land Rover I-Pace : grandi promesse per il veicolo 100% elettrico : La Jaguar Landr Rover I-Pace, il primo veicolo interamente elettrico, promette performance di livello assoluto sia in termini di ricarica che di prestazioni stradali Grazie alla sua sportività, ...

Jaguar I-Pace - Nuovi dettagli della Suv elettrica : La prima elettrica della Jaguar, la Sport Utility I-Pace (qui il nostro primo contatto), sarà esposta in anteprima mondiale al Salone di Ginevra ma, già dal primo di marzo, i clienti potranno ordinarla. La Casa, infatti, svelerà la nuova Suv in un evento online quasi una settimana prima di mostrare la I-Pace in carne e ossa alla kermesse svizzera.L'80% di carica in 45 minuti. In attesa del debutto il costruttore britannico ha portato alcuni dei ...

Jaguar E-Pace - agile ed aggressiva come una sportiva di razza e confortevole come solo il giaguaro sa essere : FIGARI - Con la E-Pace arriva la 'seconda ondata' dell'assalto Jaguar al mondo dei veicoli a ruote alte. Un territorio che il brand inglese ha iniziato a esplorare solo due anni fa....

Jaguar I-Pace, il primo Suv a emissioni zero Prima il Suv F-Pace, poi la trazione elettrica con I-Pace. Jaguar non smette di innovare

Jaguar F Pace - la sportiva veste Suv" : ... grazie ad un mix di design prestazioni e tecnologia che hanno fatto la differenza nel mondo dei 4x4. Jaguar F-Pace Si va dalla scocca in alluminio ad uno stile che Ian Callum è riuscito a realizzare ...