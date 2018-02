Italiani scomparsi in Messico | “venduti per 43 euro” a una banda di criminali Ricerche

Italiani scomparsi in Messico «venduti dai poliziotti per 43 euro». Quattro agenti arrestati | : Di Raffaele Russo, suo figlio Antonio e il nipote Vincenzo Cimmino si sono perse le tracce il 31 gennaio

Messico - arrestati 4 agenti di polizia : sono accusati di aver venduto a una banda criminale i tre Italiani scomparsi : Quattro poliziotti messicani sono stati arrestati con l’accusa di essere coinvolti nella scomparsa di tre italiani nello stato di Jalisco nel Messico occidentale. Secondo quanto riferito dal procuratore statale Raul Sánchez in conferenza stampa, gli agenti, tra cui una donna, “hanno confessato di aver consegnato gli italiani ai membri di un’organizzazione criminale di Tecalitlan”, una città di 16.500 abitanti a circa 600 chilometri a ...

