Italia nella morsa del «polar vortex» | perché l' Europa è più gelida del Polo

Allerta Meteo e Neve - l’Italia stretta nella morsa del Burian : il punto della situazione da Nord a Sud : Risveglio con Neve e freddo polare per la Capitale, che in queste ore è interessata dal passaggio della perturbazione portata dal vento siberiano Burian. L’aria gelida, dopo aver portato forti nevicate e temperature sotto zero al Nord, si sta spostando lungo lo stivale investendo più direttamente il Centro-Nord del Paese. Ecco il punto della situazione da Nord a Sud. In corso dalla notte intensa nevicata a Rieti Nevica dalla notte scorsa ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : svolta nella scomparsa dei tre Italiani in Messico (26 febbraio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: svolta nella scomparsa dei tre italiani in Messico. Spostamenti a rischio su tutte le autostrade. Il Presidente del Potenza non molla. (26 febbraio 2018).(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 00:45:00 GMT)

Come sta messa l'Italia nella classifica europea per la corruzione? : Il nuovo Indice di Percezione della Corruzione di Transparency International fotografa un'Italia migliore rispetto all'anno scorso: il Cpi 2017 posiziona il nostro Paese al 54 posto nel mondo (su 180 Paesi), con un guadagno di 6 posizioni, ma un punteggio tuttavia non ancora pienamente sufficiente di 50 su 100. Le posizioni scalate dal 2012, anno dell'approvazione della legge anticorruzione, ad oggi sono 18, di cui 15 da quando ...

La voce Italiana nella casa comune europea : Si avvicina la data delle elezioni e nel vortice di messaggi politici che invadono i media nazionali e locali si fa fatica a discernere le vere priorità fra le tante proposte che le...

TV - Rai Cultura : Sacile e Venezia - doppio appuntamento per “Italia Viaggio nella Bellezza” : doppio appuntamento a Nord Est per “Italia Viaggio nella Bellezza”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 26 febbraio alle 21.10 su Rai Storia. Si parte da Sacile, la piccola città adagiata sul fiume Livenza, quieta ed elegante, situata alle porte del Friuli, per secoli legata al dominio di Venezia, che a partire dal 1420 ne plasmò la storia e l’aspetto trasformandola in città rinascimentale, giardino della Serenissima. Si viaggia poi ...

Paradosso Italia : è il paese con più siti patrimonio dell'Unesco - ma c'è poco lavoro nella cultura : ... ma la classifica ufficiale stilata Unesco , l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la cultura. Lungo l'arco della penisola Italiana sono 53 siti patrimonio dell'umanità ...

“Sempre avanti rispetto agli altri”. Lutto nella televisione Italiana : si è spento all’ospedale di Orvieto l’ultimo dei più ‘influenti pensatori al mondo’ : Nel 1971 vinse il David di Donatello, il più importante premio del cinema italiano, con il film Oceano e uno dei suoi documentari (quello sulla Toscana, all’interno della serie ”L’Italia vista dal cielo” fu candidato all’Oscar. Durante la sua carriera è stato curatore e autore di molti programmi televisivi – per esempio ”Geo” di Rai Tre – e di numerosi romanzi e libri di divulgazione scientifica. Folco ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv di domenica 25 febbraio. Le Italiane in gara nella 30 km : Sarà la 30km a tecnica classica con partenza di massa l’ultimo appuntamento in programma alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 per quanto riguarda le donne e, in generale, per lo sci di fondo. Come consuetudine, dunque, si chiude con la prova più lunga e faticosa del panorama femminile e scatterà alle ore 7.15 italiane, le 15.15 coreane. Le grandi favorite di questa gara saranno le norvegesi Heidi Weng, Ragnhild Haga, Marit Bjorgen ...

L’Italia di rugby è stata battuta 34-17 dalla Francia nella terza giornata del Sei Nazioni : La Nazionale di rugby ha perso 34-17 contro la Francia nel primo incontro della terza giornata del Sei Nazioni 2018. Al Velodrome di Marsiglia l’Italia è stata in partita per un tempo, concluso sul punteggio di 11-7 per la Francia. The post L’Italia di rugby è stata battuta 34-17 dalla Francia nella terza giornata del Sei Nazioni appeared first on Il Post.

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia prosegue la sua marcia e mette un piede nella seconda fase. Olanda battuta 80-62 : prosegue a vele spiegate il cammino dell’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. L’Olanda si è rivelata un’avversaria meno pericolosa del previsto, superata in maniera convincente per 80-62. È stata un’altra bella prova quella del gruppo di Meo Sacchetti, che ha comandato la gara dall’avvio alla fine. Aldilà del valore tecnico degli avversari era un impegno tutt’altro che facile, per il CT in primis, ...

Golf - European Tour 2018 : Adrian Otaegui in testa al Commercial Bank Qatar Masters. Tre Italiani nella top 20 - scivola indietro Edoardo Molinari : Un giro da favola proietta lo spagnolo Adrian Otaegui al comando del Commercial Bank Qatar Masters, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Doha Golf Club. L’iberico ha concluso il round in 66 colpi (-6), piazzando tre birdie tra le buche 16 e 18 e guadagnando 8 posizioni fino ad ergersi al comando a quota -11 con una lunghezza di vantaggio su un quartetto formato ...