ITALIA | DI BIAGIO Il ct svela | Ecco il modulo che utilizzeremo

Nazionale - ecco come sarà l'ITALIA di Di Biagio : Il neo c.t. conferma Buffon sia contro l'Argentina che l'Inghilterra e parla di Balotelli Stage azzurro: ecco i 24 chiamati dal nuovo ct Balotelli: "Il mio sogno è l'Italia" / VIDEO

NAZIONALE - BUFFON/ ITALIA - Di Biagio : "Non solo Gigi : bisogna avere il coraggio di puntare sui ragazzi" : NAZIONALE, BUFFON: Gigi Di Biagio: il capitano sarà convocato a marzo insieme a Giorgio Chiellini, mentre non ci saranno Andrea Barzagli e il calciatore della Roma Daniele De Rossi.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 15:11:00 GMT)

ITALIA - Di Biagio 'Ho parlato con Buffon - sarà con noi nelle amichevoli di marzo' : FIRENZE. Gigi Di Biagio comincia oggi, con lo stage per i giovani azzurri, il suo lavoro da nuovo ct della Nazionale, successore di Gian Piero Ventura. C'è da ricostruire tutto, dopo la clamorosa ...

ITALIA - c’è ancora Buffon. Di Biagio : “Si valuterà in due-tre gare…” : Italia, c’è ancora Buffon. Di Biagio: “Si valuterà in due-tre gare…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Italia, C’È ancora BUFFON- Gigi Buffon sarà convocato da Gigi Di Biagio in vista dei prossimi match amichevoli della Nazionale Italiana. Una convocazione a sorpresa che permetterà a Buffon di riabbracciare l’azzurro ...

ITALIA - Di Biagio : 'Ho chiesto a Buffon di continuare. Barzagli lascia' : 1 di 4 Successiva TORINO - ' Ho parlato con Buffon , gli ho proposto di fare altre 2-3 partite e decidere perché un giocatore come lui non dovrebbe chiudere con una partita come quella contro la ...

Di Biagio si cala le braghe di fronte ai “senatori” e la nostra ITALIA non riparte! : Gigi Di Biagio non convince. Il neo tecnico della Nazionale Italiana, ha parlato oggi in conferenza stampa presentando il proprio “progetto”, anche se di suo in questo nuovo corso c’è davvero poco. Sì perchè Di Biagio ha deciso di non prendere decisioni, neutrale come la Svizzera, affidandosi ai voleri altrui. C’erano importanti scelte da compiere, ma il Ct non ha preso in pugno la situazione mettendosi in balia degli ...

ITALIA - Fabbricini : 'Ct? Raccolte molte disponibilità'. Costacurta : 'Non sottovaluterei Di Biagio' : Qualche sorpresa? Il panorama Italiano offre tante soluzioni, abbiamo tra i migliori tecnici del mondo, la scelta sarà ampia anche se ci sono candidati più adatti di altri. Di certo chi verra' dovra' ...

ITALIA - Di Biagio richiama Balotelli : adesso SuperMario può dimostrare quanto vale : L’attaccante Mario Balotelli sta disputando una stagione veramente importante, SuperMario sta trascinando il Nizza con prestazioni strepitose e gol. Il calciatore è in scadenza di contratto e non ha intenzione di rinnovare, si profila dunque un ritorno nel campionato Italiano a partire da giugno. Nel frattempo Balotelli torna in Nazionale, il Ct Di Biagio ha deciso di richiamare l’attaccante ex Inter e Milan. Finalmente SuperMario ...

Nazionale - i convocati di Di Biagio per lo stage/ ITALIA-Olanda - amichevole : il 4 giugno 2018 a Torino : convocati Nazionale stage Italia, 24 nomi sulla lista di Di Biagio. Diramato l’elenco dei calciatori azzurri che prenderanno parte alla tre giorni di allenamenti a Coverciano(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 21:58:00 GMT)

Luca Toni ‘boccia’ Di Biagio : “Ecco di cosa ha bisogno l’ITALIA. Sullo Scudetto…” : Intervenuto ai microfoni di ‘RMC Sport’, l’ex attaccante di Fiorentina, Roma e Bayern Monaco (tra le altre), Luca Toni, ha detto la sua sulla scelta della Federazione di affidare la panchina dell’Italia a Gigi Di Biagio: “A Di Biagio un grande in bocca a lupo però credo che l’Italia ha bisogno di un allenatore di nome, forte, di carisma per iniziare con un nuovo ciclo. Oltre al CT sono dell’idea però che il calcio deve ...

Nazionale - i convocati di Di Biagio per lo stage dell’ITALIA : tante sorprese! : La Nazionale italiana guidata da Gigi Di Biagio si appresta a radunarsi per la prima volta per uno stage. Il tecnico ha diramato la lista dei convocati per l’impegno al quale non parteciperanno i big della compagine azzurra, ma potremo vedere all’opera diversi nuovi innesti che in futuro potranno entrare in rosa in pianta stabile. Ecco quanto comunicato dalla Figc in data odierna. Nazionale, i convocati di Di Biagio per lo stage ...

Calcio - i possibili convocati dell’ITALIA per le amichevoli con Inghilterra e Argentina. Di Biagio pensa ancora a Buffon e De Rossi : Gigi Di Biagio è il CT ad interim della Nazionale Italiana in attesa che si trovi il grande nome pronto a guidarci fuori dalla crisi in cui siamo finiti a causa della mancata qualificazione ai Mondiali 2018. L’ex centrocampista avrà il compito di sedere sulla panchina durante le amichevoli che giocheremo contro Argentina e Inghilterra a fine marzo. Quali saranno i suoi convocati? Quali saranno i nomi nuovi che verranno coinvolti e da cui ...

ITALIA - il 23 febbraio i convocati di Di Biagio per lo stage : TORINO - Primo impegno del 2018 per la Nazionale , che si radunerà da lunedì 26 a mercoledì 28 febbraio a Coverciano per uno stage di preparazione. La tre giorni si aprirà alle ore 12 di lunedì 26 ...

Nazionale - Di Biagio scopre la giovane ITALIA : L'intendenza seguirà. Difficile ricostruire subito un amore spezzato. Sarà la Nazionale a dover riconquistare gli Italiani dopo il tradimento mondiale. Impresa per niente facile. In attesa di ...