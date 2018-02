Isola | le indiscrezioni di un' ex naufraga su Francesco Monte

Blastingnews

: Due nuovi concorrenti sull’Isola dei Famosi 2018: le indiscrezioni! Articolo completo su: - pbgossiptv : Due nuovi concorrenti sull’Isola dei Famosi 2018: le indiscrezioni! Articolo completo su: -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Il programma l'dei Famosi è da tempo messo sotto accusa a causa delle dichiarazioni di Eva Henger. L'exha denunciato il suo compagno d'avventurain diretta tv per aver fumato marijuana. L'ex tronista di Uomini e Donne ha smentito categoricamente le parole della Henger, ma ha deciso di non parlarne in nessun programma televisivo e affrontare il tutto in tribunale. Ad oggi non pare vi siano state ancora delle querele ma l'ex pornostar ha minacciatoaffermando che, se l'avesse fatto, gli avrebbe fatto fare il test dei capelli. Come finirà questa vicenda? Al momento tutti i concorrenti eliminati dal gioco e atterrati in Italia hanno smentito e continuano a sostenere di non aver visto nulla, anche se Eva ha confermato che tutti erano presenti e d'accordo con il suo pensiero. Nuove importanti accuse Oltre al caso canna-gate, Eva Henger ha accusato il ...