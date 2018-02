Isola | il figlio di Franco | ' Schifoso a Craig? Mio padre non sa neanche cosa significa

BENEDETTA DOLFI E IL FIGLIO ZACHARY/ L'ex compagna di Filippo Nardi "presa di mira" dai Gialappi (Isola 2018) : BENEDETTA DOLFI, L'ex compagna di Filippo Nardi legge in diretta all'Isola dei Famosi 2018 una lettera scritta dal FIGLIO ZACHARY Nardi. La Gialappa's Band la prende in giro...(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 16:40:00 GMT)

Isola dei Famosi - Karina Cascella : "Monte potrebbe essere il figlio della Henger" : Dopo il caso del presunto consumo di marijuana da parte di Francesco Monte all 'Isola dei Famosi , sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono schierati dalla parte dell'ex tronista ...

Michael Terlizzi è il figlio di Franco dell'Isola : età - altezza - biografia e vita privata : Michael Terlizzi, il figlio di Franco dell'Isola dei famosi 2018, è la nuova star del Web: sono tutti pazzi di lui! Il giovane Terlizzi è comparso tra il pubblico durante una puntata del reality show, chiamato a supportare suo padre Franco, come succede con tutti gli altri concorrenti che hanno un parente in studio, ma qualche inquadratura in più ha fatto sì che Michael diventasse famoso e che tutti cercassero informazioni su di lui, età altezza ...

Francesco Monte - video all'Isola Dei Famosi / Nessuna paura per la galera : parla il figlio della Rinaldi : Eva Henger pronta a fare pace con Francesco Monte? all'Isola dei Famosi 2018 arriva il videomessaggio dell'ex naufrago e Mara Venier lancia l'indiscrezione in diretta.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 18:22:00 GMT)

“Ma quant’è bono il figlio di Nadia Rinaldi?”. Isola - tutti pazzi per Riccardo. La mamma entra in studio dopo l’eliminazione - lui corre ad abbracciarla e in pochi secondi diventa l’idolo della rete. Chi è il primogenito dell’attrice : Non è più una naufraga dell’Isola dei Famosi Cecilia Capriotti, che è stata eliminata al televoto nel corso della quarta puntata del reality, andata in onda di martedì da questa settimana. In nomination, invece, stavolta sono finiti gli uomini: Franco Terlizzi, Filippo Nardi e Amaurys Perez. Una diretta piena di sorprese l’ultima, come sempre, che ha ospitato Francesco Monte, ma in video messaggio, e Nadia Rinaldi, la ...

