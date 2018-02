Isola dei Famosi 2018 Stefano Bettarini boccia De Martino | Non si espone

NAIKE RIVELLI VS Isola dei FAMOSI E BARBARA D'URSO/ Foto - la conduttrice posa con Filippo Magnini e la ignora : NAIKE RIVELLI si è espressa duramente su Instagram, dicendo la sua contro Eva Henger e BARBARA D'URSO. Il web si schiera dalla parte della figlia di Ornella Muti(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 23:11:00 GMT)

Isola dei Famosi - Paola Di Benedetto è la più bella del reality : Potrebbe uscire dall'Isola dei Famosi nella prossima puntata, ma Paola Di Benedetto ha già vinto il programma per la sua bellezza.La giovane vicentina classe 1995 si sta facendo notare nel programma Mediaset per le sue forme. I costumi che indossa sull'Isola, infatti, lasciano ben poco all'immaginazione. Ma del resto, la Di Benedetto è stata "madre natura", la prima italiana, nella settima edizione di Ciao ...

Indiscrezione sull'Isola dei Famosi : "Magnolia vuole chiuderla prima" : Colpo basso per l' Isola dei Famosi . L'ormai noto 'cannagate' sta scuotendo a tal punto il programma Mediaset che Magnolia starebbe valutando di chiudere prima i battenti. A lanciare la bomba è ...

“Adesso basta - fermi tutti!”. Nuove rivelazioni choc a Domenica Live. Intervistata da Barbara D’Urso - l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi lo confessa : “Francesco Monte lo sapeva benissimo e anche Eva Henger”. La faccenda assume contorni tremendi : rivelazioni come fossero mitragliate. Da quando Eva Henger ha iniziato a interpretare il ruolo di gola profonda non ha più smesso di parlare. Da una parte c’è la voglia di dire la sua verità, dall’altra quella di non fare una figura barbina, dopo aver sostenuto a gran voce che Francesco Monte all’Isola dei Famosi si è fatto un fracco di canne. A confermare la versione della mamma di Mercedesz ci aveva pensato Chiara ...

Nadia Rinaldi e il canna-gate - Isola dei Famosi/ Video - è lei nel nuovo audio di Striscia la Notizia? : Nadia Rinaldi e il canna-gate, Isola dei Famosi: Video. E' lei nel nuovo audio di Striscia la Notizia? Le ultime notizie sul nuovo giallo: l'attrice ha mentito?(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:20:00 GMT)

Isola dei Famosi - "canna-gate" Barbara d'Urso/ Nadia Rinaldi e Craig Warwick - inguaieranno Francesco Monte? : Isola dei Famosi 2018, Franco Terlizzi sarà qualificato per omofobia? L'accusa di Craig Warwick scatena le critiche del pubblico e fa perdere punti all'ex pugile.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 14:00:00 GMT)

Isola dei famosi - l'indiscrezione atomica : dramma Marcuzzi - vogliono chiudere prima il reality : L'edizione più rovinosa nella storia dell' Isola dei famosi . Secondo l'indiscrezione del sito Anticipazioni.tv , la casa di produzione Magnolia starebbe valutando con Mediaset l'ipotesi, clamorosa, ...

L’Isola dei famosi : Franco Terlizzi omofobo? Spunta un video : Franco Terlizzi dell’Isola 2018 è omofobo? Su L’Isola dei famosi sta per abbattersi un nuovo ciclone. In questi giorni stanno tenendo banco il caso canna-gate di Francesco Monte e il caso del presunto auricolare di Daniele Bossari, nonché i vari litigi in Honduras tra i naufraghi. Franco Terlizzi è omofobo? Ospite nello studio di Verissimo, Craig Warwick ha dichiarato che Franco gli ha detto se fosse gay e avrebbe reagito con ...

Isola dei Famosi 2018 - Franco Terlizzi squalificato?/ L'ex pugile a rischio dopo l'accusa shock : Isola dei Famosi 2018, Franco Terlizzi sarà qualificato per omofobia? l'accusa di Craig Warwick scatena le critiche del pubblico e fa perdere punti alL'ex pugile.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 07:15:00 GMT)

“Isola dei famosi - serio rischio chiusura”. Nuove accuse - la produzione ora trema. Non si placano le polemiche intorno al reality condotto da Alessia Marcuzzi. A minacciare la fine anticipata non è solo la questione “canna”. Tutti i dettagli : La notizia ha del clamoroso. Ancora colpi di scena all’Isola dei famosi. Il “canna-gate” non accenna a placarsi, anzi. Dopo le accuse di Eva Henger a Francesco Monte, le notizie continuano a rincorrersi. In puntata, Cecilia Capriotti avrebbe parlato di una riunione con gli autori in Honduras per parlare della questione marijuana, prima della denuncia live della ex pornostar. Inoltre, nell’audio di Chiara Nasti ...

Isola dei Famosi - nuove accuse alla produzione : rischio chiusura anticipata : Su Leggo.it tutte le notizie sull'Isola dei Famosi. Ancora colpi di scena all'Isola dei Famosi. Il "canna-gate" non accenna a placarsi, anzi. Dopo le accuse di Eva Henger a...

Isola dei Famosi : Eva Henger spiazza tutti sulla querela di Monte : Eva Henger ha ribadito le accuse nei confronti di Francesco Monte nel corso della trasmissione radiofonica "Non succederà più" condotta da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio. "Possiamo togliere il forse, ho visto" ha dichiarato la ex naufraga. Sul coinvolgimento di altri naufraghi l’attrice ha spiegato di aver mosso l’accusa solo perché è stata messa a rischio l’incolumità dei concorrenti in quanto in Honduras la detenzione di certe sostanze ...

Naike Rivelli Vs Barbara D'Urso E L'Isola dei famosi/ Video - il popolo dei social si divide : Naike Rivelli si è espressa duramente su Instagram, dicendo la sua contro Eva Henger e Barbara D'Urso. Il web si schiera dalla parte della figlia di Ornella Muti(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 20:17:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : Franco Terlizzi è omofobo - le parole di Craig Warwick ospite a Verissimo : Franco Terlizzi votato a furor di popolo a Saranno Isolani, per entrare di diritto nel cast ufficiale dell’Isola dei Famosi è omofobo! A dichiararlo è stato l’ex naufrago, Craig Warwick ospite di Verissimo. Craig Warwick a Verissimo: “Sei gay? Che schifo”! Il sensitivo Craig dall’indole dolce e gentile ha dovuto lasciare il gioco per motivi di salute. Si è infatti infortunato e quindi è stato costretto a lasciare il gioco. Sabato 24 febbraio ...