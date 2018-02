Inter | il punto sul difficile rinnovo di Icardi

Inter - Spalletti 'Di Fra Con me la Roma lottava per lo scudetto. Totti Punto di rottura' : MILANO - L'atmosfera in casa Inter è piuttosto scoppiettante. È lo stesso Luciano Spalletti ad accendere la miccia. Il tecnico ce l'ha con il direttore sportivo Piero Ausilio e il coordinatore tecnico ...

Pronostico Inter-Crotone / Il punto di Fabrizio Biasin (esclusiva) : Pronostico Inter Crotone: intervista esclusiva a Fabrizio Biasin sul match della 23^ giornata di Serie A a San Siro. Nerazzurri favoriti tra le mura di casa.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 10:27:00 GMT)

Calciomercato Inter - Ausilio e Sabatini fanno un punto : le ultime novità su Pastore : Calciomercato Inter – Al termine del summit andato in scena nella sede dell’Inter, Ausilio e Sabatini sono stati Intercettati dai microfoni di ‘Tmw’. Incalzati dalle domande dei giornalisti presenti, i due dirigenti nerazzurri hanno fatto un punto sul mercato. Queste le dichiarazioni di Ausilio: “Non ci sono novità su Pastore ne su nessun altro. Sul giocatore del PSG non ci sono le condizioni: nè per noi, né per ...

Calciomercato Inter - il ds Ausilio fa il punto sulle trattative in corso : le ultime novità : Calciomercato Inter – Inter, il ds Ausilio ha parlato oggi delle trattative di Calciomercato dei nerazzurri prima della gara contro la Spal della squadra di Spalletti. Interpellato da PremiumSport, Ausilio ha dichiarato: “Pastore? Sapete più voi di quanto in realtà i fatti dimostrano. A parte il piacere di sapere che Pastore vede l’Inter come opportuntà. Fra noi e lui c’è feeling ma fra il dire e il fare ci passa il PSG che è titolare del ...

Milan - alta tensione Mirabelli; Inter - altro colpo?; Juve-Balo : il punto : La sessione invernale di calciomercato è alle battute finali. Finora solo l'Inter, tra le 'big' di Serie A, ha messo a segno i colpi più importanti. La Juventus continua a lavorare per la prossima stagione mentre il Milan è concentrato sulle cessioni. Inter, c'è l'offerta per l'attaccante. Dopo gli acquisti di Lisandro Lopez e Rafinha, la società nerazzurra potrebbe mettere a segno il terzo colpo della sessione invernale di calciomercato. ...

Pronostico Inter Roma / Il punto di Sandro Mazzola (esclusiva) : Pronostico Inter Roma: Intervista esclusiva a Sandro Mazzola sul big match di San Siro nella 21^ giornata del campionato. Sfida aperta alla Scala del Calcio. (Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 10:07:00 GMT)

Calciomercato Inter - il punto su Rafinha e la suggestione Sturridge : tutti i dettagli : Calciomercato Inter – L’Inter è attesa da un weekend di fuoco. Da una parte la sfida con la Roma, che dovrà verificare se la squadra di Spalletti è guarita dalla crisi, e dall’altra il mercato con le prossime ore che potrebbero essere decisive per chiudere il colpo Rafinha. Ausilio e Sabatini sono in attesa della risposta del Barcellona in merito all’ultima offerta presentata: sui 40 milioni, come cifra del diritto di ...

Mercato Inter - il punto sulle trattative : Milano, 17 gennaio 2018 - Il blitz spagnolo di Ausilio non ha ancora portato i frutti sperati. L' Inter prova a stringere per Rafinha Alcantara , centrocampista brasiliano di 24 anni, la cui volontà è ...

Inter : Lopez è nerazzurro; Ramires e Rafinha - il punto sulle trattative Video : Lisandro Lopez è dunque il primo acquisto dell'#Inter nel calciomercato di gennaio [Video], ma non sara' l'unico. Luciano Spalletti ha avuto l'auspicato rinforzo in difesa che può costituire una valida alternativa al pacchetto dei centrali. Arriva in prestito fino a giugno per la cifra di 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Questa settimana però sara' decisiva anche per i due centrocampisti inti dal club nerazzurro. ...

Il punto sul calciomercato dell’Inter : i prossimi colpi? Ecco i nomi Video : L’#Inter aveva iniziato questo campionato nel miglior modo possibile rimanendo imbattuta fino alla sfida della 17a giornata contro l’Udinese: prima 12 vittorie e 4 pareggi, di cui 2 in casa di Napoli e Juventus. Dalla sconfitta con i friulani ad oggi i nerazzurri non sono più riusciti a ritrovare la vittoria. L’allenatore toscano con alcuni innesti nel mercato estivo è riuscito a portare l’Inter nella lotta per la testa della classifica, ma il ...