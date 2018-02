Inter | con Milan e Napoli dovrai essere diversa

Sconcerti attacca l'Inter : 'E' una mezza società. Non è normale avere un presidente a 10mila chilometri da qui' : Presente negli studi di Rai Sport l'editorialista del Corriere della Sera , Mario Sconcerti ha attaccato l'Inter e il suo momento negativo: 'l'Inter manca di motivazioni, la squadra non corre e aspetta il pallone. Ma al di là di ...

Fifa 18 WInter Upgrades : tutto quello che devi sapere con i Ratings Refresh! EA Sports Spagna anticipa alcuni Upgrades di Serie A : Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c’è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter Upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh! Gli Upgrades di Serie A anticipati da EA Sports Spagna In un video […] Leggi l'articolo Fifa 18 Winter Upgrades: tutto quello che devi sapere ...

La Lazio risorpassa l'Inter Vincono anche Samp e la Viola : Biancocelesti di nuovo (provvisoriamente) al terzo posto grazie al colpo in casa del Sassuolo. I blucerchiati regolano l'Udinese mentre la Fiorentina super di misura il Chievo. In coda, successo del Verona sul Torino: lotta salvezza apertissima

Roberto Fiore : “Magistrati di Palermo deviati come 40 anni fa”. Quando Falcone voleva Interrogarlo per il caso Mattarella : Definisce la magistratura di Palermo “infiltrata“, addirittura “deviata“, “oggi come quaranta anni fa“. Il motivo? La scarcerazione dei Giovanni Codraro e Carlo Mancuso, i due attivisti dei centri sociali accusati del pestaggio del segretario provinciale di Forza Nuova, Massimiliano Ursino. È un attacco frontale alle toghe siciliane quello di Roberto Fiore, il leader della formazione di estrema destra arrivato ...

“Adesso basta - fermi tutti!”. Nuove rivelazioni choc a Domenica Live. Intervistata da Barbara D’Urso - l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi lo confessa : “Francesco Monte lo sapeva benissimo e anche Eva Henger”. La faccenda assume contorni tremendi : rivelazioni come fossero mitragliate. Da quando Eva Henger ha iniziato a interpretare il ruolo di gola profonda non ha più smesso di parlare. Da una parte c’è la voglia di dire la sua verità, dall’altra quella di non fare una figura barbina, dopo aver sostenuto a gran voce che Francesco Monte all’Isola dei Famosi si è fatto un fracco di canne. A confermare la versione della mamma di Mercedesz ci aveva pensato Chiara ...

Il realismo di Moriero : "Mancano i campioni : con tutti questi problemi l'Inter in Champions sarebbe un miracolo" : L'ex ala destra nerazzurra a Tgcom24: "Ci sono tanti problemi, manca tranquillità: Spalletti deve lavorare su questo"

Elezioni : Anzaldi - Di Maio viola par condicio - Agcom Intervenga : Roma, 25 feb. (AdnKronos) – “A Raitre con Di Maio è andata in onda una palese violazione della legge che vieta la diffusione dei sondaggi. Nel caso del leader M5s, peraltro, si tratta di numeri chiaramente taroccati e infondati, come può confermare chiunque abbia letto i sondaggi veri di questi giorni. E’ opportuno che l’Agcom intervenga con durezza e rapidità con le conseguenti sanzioni”. E’ quanto dichiara ...

Incontro sulla sanità a Castiglione Messer Marino con l'Assessore Paolucci e i tecnici Interessati : ... atteso a giorni, a causa del Commissariamento del Molise, dal ritorno dal ministero della Salute e dell'Economia che devono vidimarlo. Primo punto : messa in rete delle postazioni 118 di Molise ed ...

Benevento - Mastella : 'Contro l'Inter arbitraggio scandaloso' : Benevento - ' L'arbitraggio di Pairetto di ieri sera a San Siro è stato davvero ignobile e scandaloso. Non è più possibile tollerare simili ingiustizie, né è possibile continuare ad assistere a un ...

