Saranno oltrei candidati aldell'chee doposfideranno il maltempo per riuscire a guadagnarsi uno dei 365 posti da "analista di processo" banditi dall' Istituto di previdenza. E' la prima ricerca di personale dopo 10 anni. La prova alla Fiera diresta confermata, nonostante tutte le scuole della Capitale resteranno chiuse per il rischio gelate. La prima prova sarà oggettivo-attitudinale con 60 domande e 60 m per le risposte.La correzione partiràe sarà in diretta streaming(Di lunedì 26 febbraio 2018)