Inps | domani maxi-concorso | 22 000 a Roma sotto la neve

Emergenza Burian - neve a Roma : confermato per domani 27 Febbraio il maxi concorso Inps : Oltre 22.000 candidati al concorso bandito dell’Inps sfideranno il maltempo e il gelido Burian domani e dopodomani per riuscire a guadagnarsi uno dei 365 posti da “analista di processo” banditi dall’Istituto di previdenza per la prima ricerca di personale dopo 10 anni. Le scuole resteranno chiuse per il rischio gelate ma resta confermata la prova alla Fiera di Roma per i 22.519 candidati che hanno i requisiti chiesti ...

Inps : al via domani reddito inclusione : 11.54 domani ci saranno i primi pagamenti del reddito inclusione, la misura per lenire la povertà. Lo ha reso noto l' Inps che ha anche annunciato di rendere pubblico a breve il report sui numeri delle domande accolte. Da parte sua il ministro del Lavoro Poletti ha ribadito l'inserimento di 600persone nei centri di impiego per occuparsi delle famiglie che hanno il reddito di inclusione (rei) e che dovranno essere inserite in un progetto per ...