Incidente stradale Feletto | ex statale 460 | auto si ribalta | è giallo sull' autista

MAXITAMPONAMENTO AUTOSTRADA A4/ Incidente stradale - 8 veicoli coinvolti tra Dalmine e Capriate : grave 36enne : Incidente stradale, oggi 24 febbraio 2018: MAXITAMPONAMENTO sull'AUTOSTRADA A4 tra Dalmine e Capriate. Quindici persone sono rimaste ferite, una è particolarmente grave...(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 12:58:00 GMT)

Incidente stradale/ A29 Palermo Mazara - tir invade carreggiata opposta e si capovolge : un ferito (23 febbraio) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 23 febbraio. A29 Palermo - Mazara del Vallo, tir invade carreggiata opposta e si capovolge: un ferito. Milano, uomo finisce in coma(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 11:22:00 GMT)

Bologna - Keita investe una ragazzina/ Incidente stradale in auto per la città - lei è grave : Cheick Keita investe una ragazza, Incidente automobilistico per il difensore del Bologna: investita una 12enne moldava, condizioni di media gravità, le ultime(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 22:35:00 GMT)

Bologna : giallo su un Incidente stradale : Attimi di paura sulle strade della periferia di Bologna, intorno alle 14 di giovedì pomeriggio, dove una bambina di 12 anni è stata investita da una automobile tedesca con targa francese. Nell'impatto ...

Incidente stradale/ Roma - taxi si ribalta : autista in codice rosso - è grave (22 febbraio 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 22 febbraio 2018. Roma, taxi si ribalta: autista in codice rosso, è grave, ma non sarebbe in pericolo di vita.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 12:38:00 GMT)

Incidente stradale a Oleggio - ferite una mamma incinta e bimba di 11 anni

Incidente stradale tra due auto a Paruzzaro

Tragico Incidente stradale : Simona - militare napoletana - muore a 27 anni : Una ragazza di 27 anni, Simona Forte, ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto nella notte a

Incidente stradale/ Foggia - auto contro camion : morta 27enne ufficiale dell'Esercito (21 febbraio 2018) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 21 febbraio 2018. Foggia, auto contro camion: morta 27enne ufficiale dell'Esercito. Roma, schianto sull'Aurelia: due morti a Palidoro(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 12:19:00 GMT)

Lui muore in Incidente stradale - il giudice : risarcire sia la moglie che l'amante : Il giudice ha deciso: non solo un risarcimento alla moglie, ma anche all'amante. E' una vicenda destinata a far discutere quella di Sacredo, in provincia di Vicenza, dove purtroppo nel 2016 Mirco Ronzani, 39 enne di Lugo Vicentino, mentre stava attraversando la strada con la sua amica intima Arianna Gottardo viene investito. Morirà poco dopo. Nel successivo processo il giudice del Tribunale di Vicenza, nella causa per omicidio stradale, ...

Incidente STRADALE/ Torino - auto contro palo della luce : 59enne resta in bilico su orlo scarpata - 20 febbraio - : INCIDENTE STRADALE, oggi 20 febbraio 2018: a Torino la macchina guidata da un infermiere di Biella si è schiantata contro un palo della luce ed è rima

