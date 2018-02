In Nigeria sono state rapite più di 100 studentesse

Nigeria - sono 110 le ragazze rapite da Boko Haram : Dopo una settimana di silenzio, il governo Nigeriano ha dato le prime conferme: sono 110 le ragazze rapite da alcuni membri del gruppo jihadista Boko Haram, lunedì scorso dalla scuola di Dapchi, nel...

È record di richieste d'asilo (e in testa sono i Nigeriani) : Milano Quota 130mila, record per l'Italia. Nel 2017, gli stranieri che hanno presentato domanda di asilo e protezione internazionale hanno raggiunto un numero mai toccato in Italia: oltre il doppio rispetto a quattro anni fa, e in lieve crescita (del 5,4%) anche rispetto al 2016, nonostante un recente rallentamento dovuto agli accordi con la Libia che hanno contenuto gli sbarchi.Secondo i dati di ministero dell'Interno e Unhcr, ...

Almeno 18 persone sono morte in un attentato suicida in un mercato a Konduga - in Nigeria : Almeno 18 persone sono morte e altre 22 sono state ferite in un attentato suicida compiuto a Konduga, una città del nord della Nigeria, nello stato di Borno. La polizia ha detto di ritenere che gli attentatori siano stati tre, e che The post Almeno 18 persone sono morte in un attentato suicida in un mercato a Konduga, in Nigeria appeared first on Il Post.

Pamela Mastropietro - sono formalmente indagati i due cittadini Nigeriani rintracciati ieri : Ci sono altri due indagati nell’inchiesta sulla morte di Pamela Mastropietro. Si tratta dei due nigeriani, entrambi uomini, uno proveniente da Milano, l’altro rintracciato a Macerata, che sono stati interrogati a lungo la scorsa notte dai carabinieri. In caserma ci sono anche i loro legali. Al momento non stati fermati. Già indagati sono Innocent Oseghale (nella foto), che si trova in carcere, e Lucky Desmond, denunciato a piede libero. A ...

Pamela - il Nigeriano resta in carcere ma il gip non contesta l'omicidio. 'Era in overdose - sono scappato'. Indagato un altro uomo /Foto : Occultamento e vilipendio di cadavere. sono queste le sole accuse per cui il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni ha convalidato il fermo di Innocent Oseghale nell'inchiesta sulla morte di Pamela ...

"Pamela in overdose - sono scappato" - parla il Nigeriano : Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Pamela ha avuto una crisi, è andata in overdose. Non sapevo cosa fare, sono scappato". E' quanto avrebbe sostenuto, secondo quanto si apprende da fonti della Procura di Macerata, Innocent Oseghale, il nigeriano finito in carcere per la morte di Pamela Mastropietro, la rag

Il Nigeriano arrestato : Pamela in overdose. E io sono scappato. ?Si cerca un complice : "Pamela ha avuto una crisi da overdose e io sono scappato". Prima aveva smentito ogni coinvolgimento, ora Innocent Oseghale avrebbe invece detto queste parole ai magistrati. Ma non ha ammesso nulla. Né l'omicidio, né il vilipendio, né l'occultamento di cadavere e nemmeno lo smembramento del corpo.Insomma, per conoscere come è morta Pamela Mastropietro toccherà attendere i risultati degli esami tossicologici. Intanto, ...

“Ci sono librerie in Nigeria?” : giornalista francese nella bufera : “Ci sono librerie in Nigeria?”: giornalista francese nella bufera “Ci sono librerie in Nigeria?”: giornalista francese nella bufera Continua a leggere L'articolo “Ci sono librerie in Nigeria?”: giornalista francese nella bufera sembra essere il primo su NewsGo.

Il capotreno : Calci e sberle dal Nigeriano. E sono stato pure condannato : Un capotreno di Trenitalia è stato condannato per violenza privata. La sua "colpa"? Aver fatto scendere un immigrato nigeriano da un treno perché sprovvisto di biglietto regolare. "Mi sono beccato Calci e sberle per aver fatto rispettare le regole e sono stato pure condannato - ha raccontato al Corriere della Sera Andrea Favaretto - è meglio che non ci pensi".A riportare la vicenda i quotidiani locali, che ...