In Grey’s Anatomy 14 torna il fantasma di Ellis Grey | svelata la trama dell’episodio

Jesse Williams di Grey’s Anatomy polemico sul racconto razzista delle sparatorie : “I neri sono discriminati” (video) : Jesse Williams di Grey's Anatomy continua la sua missione di attivista per il movimento Black Lives Matter, che coniuga ormai da tempo con la professione di attore. L'interprete afroamericano di Jackson Avery in Grey's Anatomy è apparso nel programma The View, il 23 febbraio, chiamato ad esprimersi sulla calda attualità dopo i fatti di Parkland. Secondo l'attore, la copertura mediatica della recente strage in una scuola in Florida conferma ...

Grey’s Anatomy e Scandal condivideranno un altro attore - l’uomo che sparò a Derek nel finale del political drama : Grey's Anatomy e Scandal si preparano ad avere un altro attore in comune. Dopo aver condiviso i volti di molti personaggi ricorrenti nelle due serie, il finale del political drama di Shonda Rhimes in onda la prossima primavera ospiterà un altro interprete già viso nel medical drama della stessa showrunner. Per gli affezionati dell'universo ShondaLand il volto di Michael O'Neill è nient'altro che quello del folle armato di pistola che provocò ...

Un po’ di Italia in Grey’s Anatomy 14 : un importante caso ispirato da una ricercatrice palermitana : C'è anche un po' di Italia in Grey's Anatomy 14: uno dei casi più importanti della stagione, che ha per protagonista proprio Meredith Grey, è stato ispirato da una ricercatrice di Palermo. L'ultima puntata finora trasmessa negli Stati Uniti del medical drama ci ha infatti presentato un concorso tra medici: in palio ci sono ben cinque milioni di dollari per il medico che presenterà il progetto più interessante. Il personaggio di Ellen Pompeo ...

La scienza contro Grey’s Anatomy : ecco di cosa è accusata la serie tv più amata di sempre : La scienza e gli scienziati contro Grey’s Anatomy. Ebbene si, la serie tv più amata di sempre, che ha fatto innamorare il mondo intero di Meredith Grey e Derek Shepherd potrebbe dare agli spettatori false aspettative. Nella serie tv, spiegano gli scienziati, emergono delle realtà che potrebbero risultare fuorvianti: dalla velocità con cui i pazienti guariscono dopo aver subito gravi lesioni, al rischio di morte, fino alla capacità degli ...

Da Grey’s Anatomy al reboot di Roswell - Jeanine Mason protagonista della nuova serie lascerà il medical drama? : Da Grey's Anatomy al reboot di Roswell, il passo è stato brevissimo per Jeanine Mason: l'attrice che nel medical drama di ABC interpreta la dottoressa Sam Bello ha ottenuto il ruolo di protagonista del pilot della nuova serie di The CW. Sarà lei ad interpretare il ruolo femminile principale nel reboot della serie che, tra il 1999 e il 2001, ha lanciato interpreti come Shiri Appleby, Emilie de Ravin e Katherine Heigle (poi reclutata proprio in ...

Il misterioso dottor Cerone di Grey’s Anatomy 14 è una donna - anticipazioni sulla new entry Rachel Ticotin : Il dottor Cerone di Grey's Anatomy 14 non sarà interpretato da Scott Speeedman: contrariamente a quanto ipotizzato dai più dopo l'ultimo episodio trasmesso su ABC, il depositario del brevetto del polimero tanto caro a Meredith per il suo progetto sperimentale è infatti una donna. È stato annunciato l'arrivo della new entry che interpreterà la dottoressa Cerone, l'attrice Rachel Ticotin: il suo ingresso sarà decisivo per l'esito del concorso ...

Grey’s Anatomy in pausa - svelata la trama dell’episodio 14×14 : l’amico di famiglia di Meredith è Scott Speedman? : La programmazione delle dirette dalle Olimpiadi Invernali in Corea del Sud ha mandato Grey's Anatomy in pausa su ABC negli Stati Uniti, insieme alle altre serie del giovedì Scandal e How to get away with Murder: tutte e tre torneranno in onda da giovedì primo marzo con due crossover, quello di Grey's Anatomy col suo spin-off dedicato ai pompieri di Seattle Station 19 e quello di Scandal con How to get away with Murder di cui sono state rivelate ...

I 5 migliori episodi di San Valentino delle serie tv : da The Vampire Diaries a Grey’s Anatomy e Glee : Una giornata speciale come quella di oggi non può essere festeggiata se non guardando i 5 migliori episodi di San Valentino delle serie tv. Chi ama la serialità non può fare a meno che godersi una sorta di maratona d'amore mettendo insieme alcuni degli episodi di San Valentino più belli e che hanno fatto la storia delle serie tv. Medical drama, serie sovrannaturali, drama e comedy, tutti a San Valentino hanno "drammi d'amore" da risolvere e ...

Ellen Pompeo di Grey’s Anatomy ha rivelato quanto guadagna per spronare le donne (video) : “I miei 20 milioni per la parità” : Ha fatto molto discutere la recente intervista con cui Ellen Pompeo di Grey's Anatomy ha rivelato i suoi guadagni milionari a The Hollywood Reporter, tanto per i toni autocelebrativi usati dall'attrice quanto per una questione di merito (20 milioni l'anno per l'interprete di Meredith Grey sono una cifra congrua?). La rivista le ha dedicato la copertina titolando "Come sono diventata la donna da 20 milioni di dollari della tv": con il suo ...

Meredith nei guai in Grey’s Anatomy 14×12 - crisi o opportunità? Recensione episodio e promo crossover con Station 19 : Dopo due episodi decisamente drammatici, Grey's Anatomy 14x12 è tornato al registro leggero e spensierato che gli sceneggiatori avevano promesso al pubblico all'inizio della stagione. L'intero episodio Harder, Better, Faster, Stronger è stato concentrato sulla vita dell'ospedale, con i medici in tensione per la partecipazione al Grey Sloan Surgical Innovation Contest che mette in palio 5 milioni di euro per il progetto medico vincitore ed ...

Trama e promo dei crossover di Grey’s Anatomy con Station 19 e Scandal con How To Get Away With Murder - in onda a marzo : Dopo la pausa nella programmazione di ABC a causa delle Olimpiadi invernali, il prossimo appuntamento con le serie di Shonda Rhimes è all'insegna dei crossover, quello di Grey's Anatomy con Station 19 e Scandal con How to Get Away With Murder. La programmazione delle serie tv di ABC, come di tutti gli altri canali statunitensi, va in pausa per due settimane per destinare spazi alla copertura delle Olimpiadi invernali in partenza in Corea del ...

Speranze per Teddy e Owen in Grey’s Anatomy 14? Anticipazioni da Kevin McKidd sul futuro del suo personaggio : Il ritorno di Teddy in Grey's Anatomy sarà il preludio ad una relazione con Owen? Lo hanno pensato tutti i seguaci storici del medical drama, memori del sentimento sopito tra i due durante l'esperienza da medici di guerra in Iraq e soffocato anche successivamente, quando si sono ritrovati a Seattle a lavorare nello stesso ospedale. Kim Raver, tornata già in Grey's Anatomy all'inizio della quattordicesima stagione riprendendo il ruolo che ...

New entry in Grey’s Anatomy 14 - arriva Scott Speedman in un ruolo “top-secret” : addio ad Animal Kingdom? : Un'altra new entry farà il suo ingresso in Grey's Anatomy 14 nei prossimi episodi: si tratta di Scott Speedman, scelto per un ruolo ancora top-secret nella stagione attualmente in corso su ABC (in Italia su FoxLife da marzo). A darne notizia in anteprima è TvLine, che pone anche dei dubbi sulla prosecuzione dell'avventura dell'attore nella serie tv Animal Kingdom. Visto che nel finale della seconda stagione il suo personaggio, quello di Baz ...

In Grey’s Anatomy 14×11 Miranda Bailey vive e lotta insieme a noi per una sanità a misura di paziente (recensione) : L'episodio il cui promo aveva seminato il panico tra i fan storici della serie si risolve nell'ennesimo messaggio da campagna a sfondo sociale: Grey's Anaromy 14x11, grazie al personaggio di Miranda Bailey (interpretata da una straordinaria Chandra Wilson), si conferma sempre più uno strumento nelle mani di ShondaLand per portare avanti battaglie etiche e sociali ritenute, nell'America di oggi profondamente divisa e lacerata, ritenute ...