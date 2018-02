In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 febbraio

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 febbraio : Alta inutilità – 10 anni di previsioni sbagliate : in clamoroso ritardo Il governo ammette: sul Tav ci siamo sbagliati, ma si farà Tanto paghiamo noi – Secondo il rapporto della Presidenza del Consiglio i numeri non giustificano l’opera: “previsioni ormai smentite dai fatti” di Francesco Ramella Quelli competenti di Marco Travaglio Facciamo un esempio. Il tunisino Mohammed è intercettato dalla Procura di Roma perchè sospettato di spacciare droga per conto di una gang di connazionali ...

Elezioni - ecco quanto pesano sul voto Google - social e big data. L’inchiesta su FqMillennium in Edicola : Il 4 marzo si avvicina e la campagna elettorale si infiamma, anche – o forse soprattutto – online. Ma internet è davvero in grado di condizionare il risultato elettorale? Negli Stati Uniti, dopo una serie di esperimenti durata anni, il professor Robert Epstein dell’American Institute for Behavioral Research and Technology ha stimato il solo Google può influenzare un quarto dell’elettorato, a seconda della quantità di notizie positive o ...

Non sai per chi votare? Domani sul Messaggero in Edicola tutti i programmi dei partiti : Dalle tasse ai giovani, passando per il mondo del lavoro. Temi spinosi e cruciali, sui quali si deciderà quale forza politica governerà il Paese per i prossimi anni. Temi sui quali i partiti in corsa alle elezioni del prossimo 4 marzo hanno incentrato i propri programmi. E se nel mare magnum elettorale spesso ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 febbraio : “Il governo disarma le Procure contro la mafia e il terrorismo” : Intercettazioni, il ministero cancella il “metodo Falcone” Uno degli aspetti più ambigui ed insidiosi della nuova disciplina delle intercettazioni introdotta con il decreto legislativo n. 216 del 2017, riguarda la ridefinizione dei rapporti tra pubblico ministero e organi di polizia nella selezione delle conversazioni rilevanti per le indagini. L’attuale normativa prevede che il pubblico ministero può procedere all’ascolto personalmente ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 febbraio : Il segretario dem preferisce evitare la città di Mps e sceglie per motivi di sicurezza un luogo chiuso per la visita nell’altro capoluogo : In tour Renzi torna a Siena e Arezzo. Ma non si fa vedere in giro Di nuovo nelle città delle banche dopo cinque anni: però non in piazza, rischia troppo di Davide Vecchi Il caso Waterclosed di Marco Travaglio Ieri un noto malvissuto di nome Giuliano Ferrara, già spia prezzolata della Cia e giullare di tutte le corti più malfamate della storia repubblicana, da Craxi a Squillante, da Berlusconi-Previti-Dell’Utri-Verdini fino al Giglio ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 febbraio : : “Impresentabili, bisogna cambiare la legge Severino” I “saluti” della commissione di Rosy Bindi: “I nostri successori indaghino sulle stragi: ci furono responsabilità politiche” di Gianni Barbacetto La puzza al naso di Marco Travaglio Epoi dicono che la campagna elettorale è noiosa. Ma l’avete sentito Renzi? Uno spasso. Dice: “Turatevi il naso e votate Pd”. E si crede pure spiritoso. La sua è una citazione di Indro Montanelli, che nel ...

Napoli svelata : rinascita e clan - domani in Edicola sul Fatto Quotidiano torna “A casa vostra” : Stavolta tocca a un simbolo del nostro paese: Napoli. Esplorata per voi da Fabrizio d’Esposito. Napoli, capitale meravigliosa delle contraddizioni dell’Italia. “Oggi non ci si vergogna più di essere napoletani”. È il Napoli Pride del sindaco Luigi De Magistris. E tanti, in effetti, sono i segnali di un Rinascimento: basta camminare sui Lungomare pedonalizzati dove il mare bagna di nuovo Napoli. Basta visitare le oltre ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 febbraio : Un dossier raccolto dalla stessa fonte che ha smascherato “don Euro” nel programma delle “Iene” : Napoli Fanghi tossici da far sparire: Gomorra non finisce mai Rifiuti – Dieci anni dopo il film le ecoballe sono ancora in Campania. L’infiltrato di Fanpage promette 50 mila euro di tangente per appalti urgenti in affidamento diretto di Vincenzo Iurillo L’Italia a testa in giù di Marco Travaglio Per capire come vanno le cose nel Paese di Sottosopra, bisogna mettersi a testa in giù e guardare su. Altrimenti si rischia di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 febbraio : Family scandalo – L’incontro tra l’ex boss e il n : Fanpage.it A colloquio con l’ex boss: “Io sono qui per la Regione” Il video del presidente della Sma Campania Biagio Iacolare che “tratta” per i fanghi tossici da smaltire: una borsa con 25 mila euro di Vincenzo Iurillo Istruzioni per il voto di Marco Travaglio Lo sanno tutti, perché chi comanda nell’ombra ha già deciso così, ma nessuno lo dice: la sera del 4 marzo i maggiori partiti che hanno sgovernato l’Italia negli ultimi 24 anni, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 febbraio : Dopo i quattro candidati “esclusi” dai 5Stelle perchè scoperti nella massoneria - i vertici delle due maggiori “obbedienze” italiane raccontano le presenze degli affiliati nei partiti : Grembiulini “In lista anche altri massoni con il Pd e il centrodestra” I dem hanno abolito l’incompatibilità nel 2010. Le rivelazioni di Bisi, gran maestro del Goi: “I governatori renziani ci ringraziano” di Fabrizio d’Esposito Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il selezionatore. “Noi facciamo una selezione prima, a noi non succede come a M5S, di avere sorprese Dopo” (Matteo Richetti, portavoce del Pd, Dimartedì, La7, 13.2). I ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 febbraio : I due colossi farmaceutici sono riusciti a imporre per anni al servizio sanitario nazionale il costoso Lucentis invece dell’economico Avastin - efficaci allo stesso modo contro la maculopatia : Lo scandalo Lo Stato pagava mille euro il farmaco che ne costava 80 Il cartello Roche-Novartis – Sondaggi finti e “avvertimenti”: così i due colossi, secondo l’accusa dei pm, imbrogliavano medici e pazienti di Antonio Massari e Valeria Pacelli Scene da un manicomio di Marco Travaglio C’è un virus, in questa campagna elettorale, che ottenebra le menti dei politici (come se ne avessero bisogno) e contagia anche quelle di chi politico ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 febbraio : CORRUZIONE – È indagato il figlio assessore Pd : L’inchiesta “Il 15% per te e De Luca jr.” E il commercialista dice sì Il nuovo video – Fanpage ha ripreso l’ex boss con Roberto, parlano di appalti della Regione guidata dal padre. In sua assenza arriva l’offerta della tangente di Vincenzo Iurillo Uguale sarà lei di Marco Travaglio Anche se i sondaggi al momento non rilevano smottamenti, può darsi che alla fine i 5Stelle perdano voti per colpa dei 7-8 traditori che non hanno ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 febbraio : Mentre nelle liste M5S si scoprono altri 2 candidati massoni - in Campania scoppia la bomba della corruzione sui rifiuti : Napoli Monnezza e corruzione De Luca jr. e Fdi nei guai L’inchiesta “coperta” di Fanpage finisce in procura. Indagato il figlio del presidente di Vincenzo IurilloNapoli Il Sarchiapone di Marco Travaglio Quando B. firmò il primo “Contratto con gli italiani” (peraltro ignari di tutto) sulla scrivania in noce di Bruno Vespa, nel maggio del 2001, Roberto Benigni disse a Enzo Biagi che la scena era più divertente del Sarchiapone di Walter ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 febbraio : La solita gag. L’ex Cavaliere ricicla lo spot del maggio 2001 a “Porta a Porta” : Su Rai1 B. ricicla pure il contratto con gli italiani dal fido Vespa Ritorno al passato – Berlusconi torna a sedersi alla scrivania di legno di “Porta a Porta” e ripete il colpo di teatro: “Disoccupazione sotto la media europea” di Luciano Cerasa Il Gasparri di Renzi di Marco Travaglio Confesso che Matteo Richetti mi sta simpatico. Quando lo incontravo nei dibattiti televisivi, mi era sempre sembrato uno dei pochissimi renziani ...