Imprese italiane | la grande fuga | oltre 35mila partecipazioni all' estero Ma c' è anche

Per le Imprese italiane oltre 35 mila delocalizzazioni in 6 anni - +12 - 7% - . I dati della Cgia : Un risultato, come dimostrano i dati riportati in seguito, che non semper dà luogo ad effetti negativi per la nostra economia '. Dall'elaborazione dall'Ufficio studi della Cgia su Banca dati Ristampa ...

Le Imprese italiane tornano in salute - fallimenti e chiusure sono scesi ai livelli pre-crisi : fallimenti e chiusure d’impresa nel 2017 sono scesi fino ai livelli del 2005, secondo l’analisi dell’Osservatorio su fallimenti, procedure e chiusure d'imprese di Cerved. Nel 2017 in Italia 93.000 imprese hanno...

Imprese italiane : gli 11 punti della dichiarazione comune sull'Europa : ...delle nuove tecnologie su scala europea possono mobilitare importanti investimenti privati volti al miglioramento della qualità della vita e alla crescita dell'occupazione e dell'economia. Occorre ...

Cambiamenti climatici e Imprese italiane : si sottovalutano i rischi? : L’ente di certificazione internazionale DNV GL ha recentemente pubblicato un’indagine sul tema dell’adattamento e della resilienza ai Cambiamenti climatici da parte del mondo delle imprese, coinvolgendone oltre 1.200 nel mondo. L’indagine, condotta in collaborazione con l’istituto di ricerca GFK, ha evidenziato come le aziende su scala globale siano ancora impreparate ad affrontare la problematica. Non fanno ...

Singapore accelera e chiama le Imprese italiane : Singapore accelera e mette in archivio una crescita del Pil del 3,6% nel 2017, rispetto al 2,4% dell'anno precedente, nonostante la frenata del settore manifatturiero, che nell'ultimo trimestre del ...

Cdp : con Talent Garden hub in Silicon Valley per innovazione Imprese italiane : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Talent Garden, la più grande piattaforma in Europa di networking e formazione per l’innovazione digitale, annunciano l’intenzione di costituire una Joint Venture volta a favorire, attraverso un collegamento diretto con la Silicon Valley, innovazione e trasferimento tecnologico per le imprese italiane più dinamiche. Il progetto, si legge in una nota, prevede la ...

Cdp : con Talent Garden hub in Silicon Valley per innovazione Imprese italiane (2) : (AdnKronos) – L’iniziativa permette a pmi ma anche grandi aziende di partecipare a programmi di formazione sulle nuove tecnologie allo scopo di cercare nuove competenze e di potersi più agevolmente muovere in un contesto sensibile alle opportunità di investimento, in cui trovare esperienze e tecnologie per accelerare i processi di crescita; venture Capitalist, incubatori e start-up italiani di connettersi con il principale centro ...

EU-ASE e Kyoto Club si appellano al Ministro Calenda : 48 ore perché la saggezza prevalga a tutela delle Imprese italiane - cambiando la posizione italiana in Europa in favore dell’efficienza energetica. : In una lettera al Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, firmata da Monica Frassoni, Presidente Di European Alliance To Save Energy, Kyoto Club e EU-ASE chiedono al titolare di Via Molise di assumere una posizione favorevole sulla Direttiva sull’ Efficienza Energetica (EED) e sul Regolamento sulla Governance dell’Unione Energetica 2030 per guidare la transizione energetica dell’UE. Il 14 febbraio prossimo il Consiglio dei ...

Simest - Cdp - finanzia internazionalizzazione 65 Imprese italiane : Roma, 8 feb. , askanews, Sono 65 le imprese italiane che, grazie a Simest, a breve faranno il loro ingresso sui mercati esteri promuovendo i loro prodotti. La società che insieme a SACE costituisce il ...

Elezioni 2018 - il ritardo delle scaleup italiane in Europa : poche Imprese e con pochi capitali - Economyup : La politica dovrebbe riflettere su questi numeri. Intanto vediamoli insieme, cercando di capire di cosa di parla. CHE COS'È UNA scaleup " Le scaleup sono startup che attraversano una fase di crescita ...

Sottotitoli - tutela delle Imprese italiane e opinioni dannose : Si è letto, su un quotidiano nazionale di grande tiratura, un articolo che, in sostanza, esprime ammirazione e compiacimento per i "supereroi" che s'impegnano senza scopo di lucro nel creare i Sottotitoli in lingua italiana di film e serie tv, per il fine "nobile" di facilitare l'apprendimento della lingua inglese agli italiani.Seppure siamo convinti che esistano numerosi diversi modi di studiare e imparare le lingue straniere, non siamo ...

Calano nel 2017 richieste credito da Imprese italiane : Teleborsa, - Dopo un 2016 che aveva fatto segnare una performance positiva, con una crescita pari a +5,1% rispetto al 2015, il 2017 mostra un leggero ripiegamento del numero di richieste di ...

"Zzzleepandgo" con le sue cabine di riposo low cost aeroportuale tra le migliori Imprese innovative italiane : (Teleborsa) - Le prime cabine destinate al riposo dei viaggiatori in attesa di imbarcarsi sono state installate all'aeroporto di Milano/Bergamo nel 2015. Una start-up dal nome Zzzleepandgo, fondata ...