Il ruolo sottovalutato dei meme nelle elezioni italiane Una guida

agi



Fatal error: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'SSL connect error' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php on line 427

: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'SSL connect error' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown inon line

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Tra i tanti, ci è cascato pure il Corriere, secondo il quale al comizio di Salvini a Milano "ha sventolato anche la bandiera con 4 k dei neonazisti Usa". "Non sono cose estremiste, è una cosa ironica legata al mondo del web", ha poi puntualizzato uno dei ragazzi che reggevano il bizzarro stendardo. In realtà sono vere entrambe le cose. Non c'è un confine chiaro tra politica e ironia nel mondo di /pol/, il forum dove si danno appuntamento gli estremisti di destra, veri o presunti, che affollano le board di 4chan​, il forum, nato per discutere di cartoni animati giapponesi, che ha dato vita a tutti i principali '' o fenomeni da internet degli ultimi anni, dal 'rickrolling' ai 'lolcats'. È su 4chan (e siti analoghi, come l'ancora più estremo 8chan), che un innocuo personaggio dei ...