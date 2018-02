“Il più pazzo dei Rodriguez” Così ha definito Belen papà Gustavo Sapete cosa faceva il

Michela Moioli - Olimpiadi PyeongChang 2018 : “Il giorno più bello della mia vita. Mi immaginavo la vittoria e ho vinto” : Michela Moioli è la nuova Campionessa Olimpica di snowboardcross. Un trionfo epocale per l’azzurra sulle nevi di PyeongChang, la lombarda si è consacrata e galvanizzata ha dichiarato ai microfoni della Rai: “Grazie a tantissime persone. Questo è il giorno più bello della mia vita. Io in questa gara ci credevo tantissimo, è stato come un viaggio, come una scalata e la cima ha davvero un panorama fantastico. Sono tre giorni che ...

“Il regalo di San Valentino più bello di sempre” : una storia stupenda. A 77 anni ecco cosa fa quest’uomo per ricordare alla moglie tutto il suo amore. Un gesto che ha commosso tutti. Se siete a corto di idee per il 14 febbraio - fareste meglio a prendere spunti (tenerissimo!) : Ah, San Valentino. Il giorno dell’anno dedicato alle coppie, sbeffeggiato puntualmente dai più cinici (e spesso single) degli utenti, alle volte troppo sdolcinato e altre volte troppo poco romantico. Organizzare il Giorno degli Innamorati nella migliore delle maniere, emozionando il proprio partner senza scadere in nessun eccesso, non è affatto facile e spinge milioni di persone a scervellarsi puntualmente sul da farsi per rendere ...

“Il mio scroto zampillava sangue”. Parla al telefono con l’amante e sente dolore ai genitali. Poi abbassa lo sguardo e si rende conto di tutto. La storia è delle più traumatiche e fa venire la tremarella. Non è un film - è la verità : L’ha trovato seminudo sul letto mentre era al telefono con la sua amante. Così, accecata dalla furia più atroce, ha preso l’anello di fidanzamento che lui le aveva regalato, e le ha affettato lo scroto. Ragazzi, questa è una storia che fa venire la pelle d’oca. La donna ha usato il diamante che era sull’anello per affettare lo scroto dell’ex compagno traditore. Rachael Biscoe aveva preso un aereo per andare da Trevor Camp ma, quando è arrivata a ...

“Il giorno più brutto della mia vita”. Matrimonio choc : accade di tutto. Come nei migliori film tragicomici - la povera malcapitata si ritrova nel bel mezzo dei peggiori guai in quello che avrebbe dovuto essere il giorno più bello. Da non crederci : tutto quello che le è successo : Lo diciamo subito: non è un film. È una storia vera e tristissima per la protagonista. Una serie di sfortunati eventi ha impedito alla sposa di presentarsi in tempo in chiesa per il fatidico ‘sì’, così colui che avrebbe dovuto diventare suo marito, tale Darren, l’ha abbandonata sull’altare. Per Nichola Tuohy, 46 anni di Hornchurch, nell’Essex, quella che sarebbe dovuta essere la mattinata più bella della vita si è ...

“Il più grosso errore della vita”. Per essere più bella si ritrova deturpata. Ella lo ha fatto per piacersi di più - ma poi si è ritrovata così : Sono anni che gli esperti pongono l’accento sui pericoli dell’abbronzatura artificiale e i lettini abbronzanti. Il rischio maggiore è quello di sviluppare un cancro dElla pelle o, peggio, un melanoma – il più agguerrito dei tumori cutanei. Ad aver vissuto sulla ‘propria pelle’ cosa significhi una mutazione dei nei del corpo che divengono potenzialmente cancerosi è stata una modElla britannica, Ella Ravenscroft, ...

F1 - Niki Lauda : “Il veto sulle grid girls? Una decisione contro le donne. Sarebbe bastato vestirle un po’ di più…” : Continua a far discutere la decisione dei nuovi gestori della F1 di Liberty Media di escludere le cosiddette “grid girls” (le ragazze presenti in griglia in corrispondenza della piazzola di partenza delle monoposto) dal prossimo Mondiale 2018. “Riteniamo che questa usanza non sia in linea con i nostri valori e che sia chiaramente in contrasto con le norme sociali d’oggi”, questa la spiegazione che Sean Bratches, responsabile commerciale ...

F1 - Niki Lauda : “Il veto sulle grid girls? Una decisione contro le donne. Sarebbe bastato vestirle un po’ di più…” : Continua a far discutere la decisione dei nuovi gestori della F1 di Liberty Media di escludere le cosiddette “grid girls” (le ragazze presenti in griglia in corrispondenza della piazzola di partenza delle monoposto) dal prossimo Mondiale 2018. “Riteniamo che questa usanza non sia in linea con i nostri valori e che sia chiaramente in contrasto con le norme sociali d’oggi”, questa la spiegazione che Sean Bratches, responsabile commerciale ...

“Il bambino non si muove più”. Tragedia in camera da letto : la madre si sveglia e si accorge di colpo che qualcosa non va i suo figlio. La chiamata disperata - le indagini a fare chiarezza sulla dinamica (assurda) di un dramma terribile : Una morte orribile dalle dinamiche assurde: un bimbo di 18 mesi, Jordan Blue Elmore, è infatti scomparso nel sonno. A causare la Tragedia, un groviglio di coperte formatosi per caso durante la notte che ha finito per soffocare il neonato, il cui corpo è stato trovato dalla madre disperata. Un caso avvenuto a Gainsborough, in Inghilterra, e sul quale sono nelle ultime ore è stata fatta chiarezza, scagionando il genitore inizialmente ...

“Il regalo più bello? Cenare con mamma e papà” - chi era Pamela Mastropietro : “Il regalo più bello? Cenare con mamma e papà”, chi era Pamela Mastropietro Dietro il demone della droga e la solitudine che si portava dentro, c’erano la grinta, la voglia di vivere e l’infinita tenerezza di una diciottenne. Ecco chi era Pamela Mastropietro, la ragazza uccisa a Macerata durante la sua fuga dalla comunità per […] L'articolo “Il regalo più bello? Cenare con mamma e papà”, chi era Pamela Mastropietro sembra ...

Russiagate - Nbc : “Il vice dell’Fbi - Andrew McCabe si è dimesso”. Era stato più volte bersaglio di Trump : E’ stato più volte bersaglio degli strali del presidente Donald Trump e ora, secondo quanto riferisce Nbc, il vice direttore dell’Fbi Andrew McCabe ha rassegnato le sue dimissioni con effetto immediato. Il funzionario ha ricoperto per un breve periodo il ruolo di direttore ad interim dopo il siluramento di James Comey, licenziato da Trump a maggio dello scorso anno. Con le dimissioni, McCabe anticipa l’uscita di scena che sarebbe avvenuta ...

Michelle Hunziker/ “Il regalo più bello... l'Amore” : la showgirl pronta per Sanremo 2018 : In occasione del suo 41° compleanno, Michelle Hunziker ha ricevuto un gradito regalo da parte di Belen Rodriguez, sua ex collega nella conduzione di Striscia la notizia.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 16:50:00 GMT)

MICHELLE HUNZIKER/ “Il regalo più bello... l'Amore” : la showgirl si regala il quarto figlio? : In occasione del suo 41° compleanno, MICHELLE HUNZIKER ha ricevuto un gradito regalo da parte di Belen Rodriguez, sua ex collega nella conduzione di Striscia la notizia.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 14:00:00 GMT)

Michelle Hunziker/ “Il regalo più bello... l'Amore” : festeggiamenti in famiglia e la sorpresa di Belen : In occasione del suo 41° compleanno, Michelle Hunziker ha ricevuto un gradito regalo da parte di Belen Rodriguez, sua ex collega nella conduzione di Striscia la notizia.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 12:20:00 GMT)

Le donne guadagnano il 23% in meno degli uomini - Onu : “Il più grande furto della storia” : Le donne guadagnano il 23% in meno degli uomini, Onu: “Il più grande furto della storia” Le donne guadagnano il 23% in meno degli uomini, Onu: “Il più grande furto della storia” Continua a leggere L'articolo Le donne guadagnano il 23% in meno degli uomini, Onu: “Il più grande furto della storia” sembra essere il primo su NewsGo.