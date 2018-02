Il piano Merkel funziona | Cdu incorona Kramp-Karrenbauer

Un partito Renzi-Macron-RiveraNasce l'asse Roma-Parigi-Madrid Il piano per "far fuori" la Merkel : En Marche in Francia, Ciudadanos in Spagna e il Pd in Italia sono tentati di presentarsi insieme alle elezioni del 2019. Nasce l'asse Renzi-Macron-Rivera per "far fuori" la Merkel. La sinistra insorge Segui su affaritaliani.it