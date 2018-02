Il Napoli non sbaglia un colpo | secco 5-0 al Cagliari e a più quattro sulla Juventus

Furia Napoli - rigore non fischiato per una trattenuta su Mertens : poi segna Callejon [FOTO e VIDEO] : Si sta giocando la 26^ giornata del campionato di Serie A, in campo Cagliari e Napoli che stanno regalando grosse emozioni. La squadra di Maurizio Sarri entra bene in campo e gioca meglio degli avversari, la squadra di Diego Lopez però non rinuncia. Proteste azzurre per una trattenuta di Lykogiannis su Mertens, l’arbitro lascia correre e non va a controllare al Var, episodio che ha fatto già discutere sui social, tifosi azzurri scatenati. ...

Dossier in Curia su sacerdoti hot - Sepe : Diocesi Napoli non c'entra : 'Napoli non c'entra'. Lo ha detto il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, commentando il Dossier, depositato in Curia, di denuncia di presunti casi di omosessualità nei quali ...

Napoli - Reina saluta i compagni : “il prossimo anno non sarò qui” : “Oggi festeggiamo e ci salutiamo, il prossimo anno non saremo più qui. Nel calcio funziona così, oggi sei qui e domani sei lì”. Il portiere del Napoli Pepe Reina ha dato l’addio a compagni ed amici. Secondo quanto rivelato da Il Mattino, durante la festa di compleanno della figlia Grecia, il portiere spagnolo avrebbe preso la parola pronunciando le frasi d’addio sopracitate. Il contratto va in scadenza ed il club non ...

Festini gay in canonica : indaga la Diocesi di Napoli : Le indiscrezioni giornalistiche hanno trovato conferma. “E’ stato consegnato alla Cancelleria della Curia Arcivescovile di Napoli un dossier, su Cd

Napoli blindata per Forza Nuova I centri sociali : non ci saremo : Due appuntamenti in meno di tre ore. Un tour del force in Campania, quello del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, che arriva oggi a Napoli per tenere due comizi: il primo a Giugliano, a mezzogiorno;...

Napoli blindata per Forza Nuova I centri sociali : non ci saremo : Due appuntamenti in meno di tre ore. Un tour del force in Campania, quello del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, che arriva oggi a Napoli per tenere due comizi: il primo a Giugliano, a...

Napolimania : Sarri è come Allegri - non come Marx : Perché Maurizio Sarri, quello vero e l'unico ufficiale, è come Allegri e come tutti gli allenatori del mondo: è solo uno che vuole vincere o che cerca il massimo risultato possibile. Arrivarci con un ...

Napoli - non solo Milan : altre due offerte per Reina : Secondo Rai Sport , non c'è solo il Milan su Pepe Reina . Anche Manchester City e Newcastle lo prenderebbero volentieri da secondo di lusso, visto il contratto a scadenza col Napoli.

Napoli - Sarri : 'Abbiamo provato a rimediare ma non era facile' : 'All'andata abbiamo sbagliato partita, la squadra ha capito l'errore e ha provato a rimediare. Stasera abbiamo fatto una partita tosta, non era facile vincere 2-0 e non era facile non prendere gol'. È ...

Napoli - Sarri non fa drammi per l’eliminazione ma lancia una frecciata a De Laurentiis! : Al termine della sfida vinta con il Lipsia, nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, per commentare il successo che però non è bastato per la qualificazione. Non è mancata una frecciata a De Laurentiis: “Abbiamo fatto una sciocchezza enorme all’andata, trattando l’ultimo minuto della gara di andata come fosse l’ultimo minuto di un ...

Il Napoli vince 1-0 a Lipsia ma non basta : Il Napoli di Maurizio Sarri gioca con orgoglio e salva quantomeno la faccia nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Dopo il 3-1 subito allo stadio San Paolo gli azzurri hanno vinto per ...

Lipsia-Napoli 0-2 : Zielinski e Insigne non bastano - azzurri eliminati : LIPSIA - Il cuore e l'orgoglio non bastano al Napoli per riacciuffare per i capelli una qualificazione fortemente compromessa all'andata al San Paolo . Gli azzurri sono andati a un soffio dall'impresa ...

Napoli grande a Lipsia ma non basta - la Lazio si qualifica in rimonta : Si assottiglia la pattuglia italiana in Europa. Il Napoli viene eliminato ma esce a testa alta. Zielinski e Insigne sfiorano

Lipsia-Napoli 0-2 - impresa a metà : non bastano Zielinski e Insigne : Ci sono poche speranze per il Napoli di Sarri, uscito sconfitto dalla partita del San Paolo per 3 reti ad 1 senza dimostrare grinta e determinazione necessarie per andare fino in fondo all'Europa...