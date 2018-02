Il Napoli come il Barcellona di Guardiola | spettacolo contro il Cagliari | Sarri vola a +4

“Napoli storico come l’Olanda anni ‘70” : Sarri show e polemiche - l’agente del tecnico sbotta! : “Segneremo un’epoca come l’Olanda degli anni 70?. Questa frase pronunciata da Maurizio Sarri ha scatenato diverse reazioni nel mondo del calcio, alcune anche molto polemiche. Di certo il Napoli sta proponendo delle novità, come fece quell’Olanda, come fece il Milan di Sarri, così come il Barcellona di Guardiola. C’è però chi non è d’accordo con questa disamina e sui social attacca il tecnico tacciandolo di superbia e ...

Serie A - Zenga : «Crotone sereno. Spal? Come il Napoli…» : CROTONE - Sicurezza. E' il concetto che Walter Zenga trasmette al Crotone in vista dello scontro diretto con la Spal: 'In settimana abbiamo fatto sempre le stesse cose senza cambiare nulla, neanche l'...

Napolimania : Sarri è come Allegri - non come Marx : Perché Maurizio Sarri, quello vero e l'unico ufficiale, è come Allegri e come tutti gli allenatori del mondo: è solo uno che vuole vincere o che cerca il massimo risultato possibile. Arrivarci con un ...

Europa League - Lipsia-Napoli : come seguire la gara in Tv e in streaming : Il Napoli, capolista in campionato, è atteso da un impegno tutt’altro che semplice come la sfida di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Lipsia. Fischio d’inizio stasera alle 19. Lipsia-Napoli Tv streaming – come seguire la gara in TV La gara tra Lipsia e Napoli sarà visibile in esclusiva sulle reti Sky. Per […] L'articolo Europa League, Lipsia-Napoli: come seguire la gara in Tv e in streaming è stato ...

Lipsia-Napoli - orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni dei sedicesimi di Europa League 2018 : Oggi giovedì 22 febbraio si disputerà Lipsia-Napoli, ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018 di calcio. I partenopei sono chiamati a una rimonta incredibile in casa dei tedeschi: i ragazzi di Sarri, infatti, hanno perso al San Paolo per 3-1 e ora dovranno davvero superarsi se vorranno accedere agli ottavi di finale della seconda competizione continentale per importanza. Sarà una missione davvero complicata per Hamsik e ...

Lipsia-Napoli - come seguirla in tv e streaming : La partita sarà visibile anche su Sky Go, se il pacchetto Sky Sport HD è compreso nel proprio abbonamento.

Napoli-Spal : come vederla in TV o in streaming : Le formazioni e tutte le cose da sapere per vedere la partita in diretta The post Napoli-Spal: come vederla in TV o in streaming appeared first on Il Post.

Come vedere Napoli-Spal in TV o in streaming : Le formazioni e tutte le cose da sapere per vedere la partita in diretta The post Come vedere Napoli-Spal in TV o in streaming appeared first on Il Post.

Napoli : Di Maio - Renzi come Erdogan : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – “Renzi come Erdogan. Giornalisti di Fanpage.it finiscono sotto inchiesta per aver scoperto la corruzione del suo partito e lui dice che dovranno dimostrare la propria innocenza. Vergogna! Massima solidarietà ai giornalisti”. Lo scrive su Twitter il candidato premier M5S Luigi Di Maio. L'articolo Napoli: Di Maio, Renzi come Erdogan sembra essere il primo su Meteo Web.

Napoli - corruzione per smaltire i rifiuti. De Luca : “Sceneggiature impensabili - come grandi operazioni di intelligence” : “Abbiamo assistito a sceneggiature impensabili, con camorristi assoldati per fare grandi operazioni di intelligence. Mi ricorda il clima di due anni e mezzo fa quando, alla vigilia della campagna elettorale per le Regionali, venne fuori la lista degli impresentabili, nella quale io avevo un ruolo d’onore tra malfattori e delinquenti”. Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca in merito all’inchiesta sui rifiuti ...

Roma - Strootman/ "Ho rinnovato per rimanere qui a lungo - ma Juventus e Napoli non vendono per forza come noi" : Roma, Strootman: il centrocampista giallorosso ha sottolineato di aver rinnovato con i capitolini per rimanere ancora a lungo, ma anche che Juventus e Napoli non vendono come loro.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 18:52:00 GMT)

Roma - Strootman : 'Juve e Napoli non sono costrette a vendere come noi' : A due giorni dalla sfida di campionato contro l'Udinese, il centrocampista della Roma Kevin Strootman è intervenuto ai microfoni di Sky Sport . Ecco le sue dichiarazioni: Andiamo ad analizzare le prossime due partite contro Udinese e Shakhtar. come ci arrivate? sono due partite difficili sicuramente. Giocare a Udine non è mai facile, ...

Diretta Napoli-Lipsia - probabili formazioni - tempo reale ore 21.05 : come vederla in tv : ... Orban NAPOLI: Stadio San Paolo, ore 21.05 ARBITRO: Dias , Portogallo, Arbitri d'area: Martins e Pinheiro Guardalinee: Tavares e Soares Quarto uomo: Rodrigues Diretta TV: Sky Sport 1, Sky Sport Mix ...

Napoli-Lipsia - Europa League 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Sarà possibile seguire la partita in tv su Sky Calcio 1 e Sky Sport 1 in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma satellitare Sky, ma il match sarà visibile anche in Diretta Streaming attraverso l'...