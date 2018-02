Il manto bianco di Buran ricopre l' Italia |  bollettino delle 18

agi

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Mezzasi risveglia sotto una coltre di neve inusuale ma annunciata. È l'effetto più visibile e suggestivo dell'ondata di gelo siberiano portato da Buran. I primi fiocchi hanno iniziato ad imbiancare la Capitale alle tre del mattino e cadono ancora su alcune aree dell'Urbe, dove i principali monumenti sono stati trasformati in suggestive sculture di neve. Lungo le strade, percorribili con non pochi disagi, sono in azione i mezzi spazzaneve. La situazione ha richiesto la chiusurascuole, prorogata anche alla giornata di domani, e l'intervento di esercito e Protezione Civile. In serata è infatti previsto un ulteriore calo termico e il Viminale invita a mettersi in viaggio solo se necessario a causa del pericolo di 'freezing rain', ovvero di formazione di ghiaccio sull'asfalto in seguito ...