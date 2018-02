Il ' gladiatore' Gennaro Gattuso conquista anche la Capitale

Blastingnews

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Il Milan dibattela Roma e vede sempre più da vicino il quarto posto, sarà decisivo il derby di domenica contro l'Inter che in caso di vittoria porterebbe i rossoneri a -4 dai cugini. I rossoneri sono imbattuti da 12 partite tra campionato e coppe Il Milan supera la prova del nove battendo all'Olimpico la Roma di Eusebio Di Francesco A decidere la gara le reti del solito Cutrone e della sorpresa Davide Calabria. Dopo un primo tempo equilibrato e senza emozioni nella ripresa si scatena il Milan che controlla la gara e colpisce al momento opportuno con due contropiedi da manuale. Come successo ad inizio ripresa quando dopo una ripartenza micidiale Cutrone la mette dentro da due passi su assist perfetto del solito Suso che ha fatto letteralmente ammattire un Kolarov apparso in netto affanno.conferma in blocco gli uomini che gli stanno regalando tante soddisfazioni ...