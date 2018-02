agi

: RT @Agenzia_Italia: Il generale #Costa dà la disponibilità a fare il ministro dell'Ambiente - AlemannoCosimo : RT @Agenzia_Italia: Il generale #Costa dà la disponibilità a fare il ministro dell'Ambiente - Agenzia_Italia : Il generale #Costa dà la disponibilità a fare il ministro dell'Ambiente - GiornaleLORA : Il Generale di Brigata Sergio Costa ha fornito la propria disponibilità ad assumere un incarico di governo, ... - -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Il generale di brigata Sergio Costa, comandantea Regione Carabinieri Forestale Campania, ha fornito la propria disponibilità ad assumere un incarico di governo, qualora chiamato a farlo. Lo riferisce una nota del Comando generale'Arma dei carabinieri. A indicare il gen. Costa in una ipotetica formazione di governo M5s e nel ruolo diè stato oggi il candidato premier pentastellato Luigi Di Maio, facendone il nome in diretta tv. Il comunicato del Comando generale'Arma aggiunge che l'alto ufficiale nel contempo ha richiesto di essere posto in licenza "per evitare che la sua personale decisione possa condizionare le attività di servizio". E il Comando generale'Arma ha autorizzato la concessionea licenza a partire da oggi, alla lucea normativa vigente. Chi è Sergio ...