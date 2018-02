Il disastro della Roma | il capolavoro di Gattuso

Pessima Inter - il disastro continua : il Crotone gioca alla grande a San Siro - ennesimo crollo della truppa-Spalletti : 1/11 Spada/LaPresse ...

Highlights Formula E ePrix Santiago del Cile - la cronaca della gara giro per giro. Il trionfo di Vergne - il disastro Di Grassi : Ennesima delusione per l'ex campione del Mondo FE , già costretto a partire in tredicesima posizione nella griglia per via di una penalità, in questa travagliata stagione, in cui si ritrova ...

La Commissione d'inchiesta parlamentare sulle BANCHE ha concluso ieri i suoi lavori votando il testo della relazione finale. Il commento di SERGIO LUCIANO

disastro di Pioltello - sul treno della strage il giorno dopo : «Che angoscia questi posti vuoti» : Con i pendolari diretti a Milano sulla linea Cremona-Milano, ritardi e cancellazione: “Ma qui i disagi sono all’ordine del giorno”

Il disastro della petroliera cinese ore preoccupa : la chiazza si è espansa su oltre 330 km quadrati : La fuoriuscita di greggio raffinato e di carburante dalla petroliera iraniana Sanchi, affondata il 14 gennaio al largo di Shanghai nel mar cinese meridionale, si è estesa su una superficie di oltre 330 km quadrati, alimentando i timori di un gravissimo disastro ambientale. E' l'ultima stima della State Oceanic Administration, l'Autorità marittima cinese, in base all'elaborazione di tre grandi chiazze alle quali se ne sono aggiunte ...

DIRETTA / Strasburgo Venezia (risultato live 23-17) info streaming video e tv : Avvio disastroso della Reyer : DIRETTA Strasburgo Venezia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Rhenus Sport e vale per l'undicesima giornata del girone C in Champions League(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 20:39:00 GMT)

Il fenomenale tiro della signora Dorinha sulla pista da bowling : lei mira ai birilli ma il risultato è disastroso : La scena è stata filmata il 6 gennaio, in un bowling di Cacoal, in Brasile, e poi diffusa sui social network dai parenti della signora. In pochi giorni ha fatto il giro del mondo: “La zia Dorinha ha fatto strike” è il commento di chi era con lei L'articolo Il fenomenale tiro della signora Dorinha sulla pista da bowling: lei mira ai birilli ma il risultato è disastroso proviene da Il Fatto Quotidiano.

Risarcimento per il disastro ambientale in Nigeria : Eni sarà giudicata in Italia - prima vittoria della comunità Ikebiri : Eni sarà giudicata in Italia in merito al Risarcimento per il disastro causato sette ani fa alla comunità Nigeriana di Ikebiri dopo lo scoppio di una conduttura della controllata Nigerian Agip Oil Company e la fuoriuscita di petrolio che danneggiò fauna e vegetazione dell’area. Il giudice ha respinto la richiesta della multinazionale Italiana di fermare il processo per mancanza di giurisdizione, disponendo invece di procedere nel merito. La ...

Valanga travolge condominio a Sestriere - soccorritore : “Ho visto la paura negli occhi della gente - poteva essere un disastro” : “Ho visto la paura negli occhi della gente, poteva essere un disastro“: lo racconta all’Agi Michele Belmondo, operatore della Croce Rossa di Susa, tra i soccorritori intervenuti nella notte a Sestriere, presso il condominio “San Vittorio” di Sestriere, travolto da una Valanga. “Nei primi due piani dell’edificio la neve ha completamente invaso i corridoi, spaccando vetri, porte e serramenti. Per fortuna, ...

Voyager 2018 con Roberto Giacobbo : intervista al nobel della medicina Kandel e il disastro della diga del Gleno : La puntata odierna può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai2.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, sulla sezione dedicata di Rai Replay . Voyager: le ...

The Big Bang Theory 12 sarà l’ultima stagione? Le cause della cancellazione tra ascolti disastrosi e faide tra star : Proprio qualche mese fa, Kunal Nayyar anticipava che The Big Bang Theory 12 sarebbe stata l'ultima stagione della serie tv perché, secondo lui, i personaggi avevano ormai raggiunto una certa maturità. Durante le feste, però, sono emerse le vere cause che motiverebbero la chiusura della sit-com, in onda negli Stati Uniti dal 2007. A parlare è la classica fonte interna alla produzione che avrebbe raccontato a RadarOnline come il set di The Big ...

PAGELLE/ Milan Inter (risultato 1-0) : i voti della partita. disastroso Joao Mario (Coppa Italia) : PAGELLE Milan Inter: i voti della partita di Coppa Italia, giudizi sui migliori e peggiori a San Siro per il derby valido per i quarti di finale (27 dicembre)(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 10:31:00 GMT)

Scontro treni Andria-Corato - commissione d’inchiesta : “Diversa organizzazione della sicurezza avrebbe evitato il disastro” : Certo, l’errore umano dei due capostazione. Ma le varie colpe individuali “evidentemente” si inseriscono “in una colpa di sistema” attribuibile “all’organizzazione della sicurezza”. Ed è lì che bisogna ricercare la ‘madre’ dei problemi, secondo la commissione d’inchiesta del Senato sugli infortuni sul lavoro. Perché se tutto fosse filato per il verso giusto al livello superiore, ...