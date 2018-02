Il debito | le banche e un bilancio comune per rilanciare l’Eurozona

debito pubblico - per ridurlo lo Stato deve finanziarsi con le banche non sui mercati : Tutti riconoscono che il più grave e urgente problema che soffoca l’economia italiana è l’eccesso di Debito pubblico : se continua a crescere diventerà insostenibile. Il Debito pubblico italiano è pari a circa 2.218 miliardi di euro, cioè al 132,6% del Pil che vale 1.672 mdi (dati Istat 2016). L’Italia produce ogni anno più Debito che reddito. La crescita reale del Pil italiano è attualmente di 1,5%, l’aumento ...

Rizzo (PC) : debito per salvare le banche pagato dai lavoratori : Rizzo (PC): «RIPUDIARE UN Debito CHE OGGI PAGANO I lavoratori» Di seguito, in una nota, le dichiarazioni di Marco Rizzo, Segretario del Partito Comunista. «Si... L'articolo Rizzo (PC): Debito per salvare le banche pagato dai lavoratori su Roma Daily News.