Il cortometraggio dell' ispirato Papers | Please è finalmente disponibile

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Il peculiarericeve oggi unlive action che rappresenta efficacemente le cupe atmosfere del gioco sviluppato da 3909, lo studio fondato da Lucas Pope. Il film sarà molto apprezzato dai fan dato che riesce a rimanere estremamente fedele al videogioco, nel quale impersoniamo un agente di frontierao spietato stato comunista del Arstotzka.Il titolo mette costantemente il giocatore di fronte a difficili scelte, dovendo decidere quali dei rifugiati in arrivo alla frontiera potranno entrare nel paese. Controllando i documenti e l'aspetto dei candidati potremo respingere ogni minaccia per la nazione, o permettere l'accesso a losche figure rivoluzionarie.Come riporta PCGamesN ilnon include spoiler e vede come protagonista l'attore russo Igor Savochkin che interpreta in maniera perfetta l'agente di frontiera di. La regia del live ...