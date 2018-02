Il caso Luca Varani raccontato in un minuto

Mediamonitor; Renzi il più citato sui media - trainato dal caso De Luca : 3.436 menzioni per Matteo Renzi, il 27,6% in più di quelle avute da Silvio Berlusconi. Nella settimana tra il 16 e il 22 febbraio il segretario del Pd Matteo Renzi torna protagonista sui media, trainato dal "caso De Luca" (501 ricorrenze) scaturito dall'inchiesta giornalistica della testata Fanpage (354).A mettere in evidenza questi risultati è il monitoraggiosvolto su oltre 1500 fonti d'informazione fra carta stampata (quotidiani ...

caso rifiuti - De Luca : 'Più passa il tempo - più emergono contenuti reali' : 'Più passano i giorni più gli episodi all'onore della cronaca e che ci hanno riguardato assumono i contenuti reali'. Così il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, nel corso della trasmissione in onda su LiraTv. 'Devo dire che abbiamo registrato ...

caso De Luca - il governatore : 'Ignobile aggressione per condizionare il voto' : E' il Caso mediatico del momento. Lo scandalo avvenuto in queste settimane a Salerno e che vede coinvolto Roberto De Luca, assessore al Bilancio al Comune di Salerno e secondogenito dell'attuale presidente (Vincenzo) della Regione Campania, accusato dei reati di corruzione e concussione per una presunta operazione poco legale circa lo smaltimento dei rifiuti. Pronto l'intervento di replica del governatore De Luca che, in una lunga diretta sulla ...

caso De Luca jr - il commercialista Colletta : 'Io vittima del raggiro di delinquenti' : 'Ho scelto la strada del silenzio per vedere fino a che punto il regista di questo film fosse capace di confondere i giornalisti seri e l'opinione pubblica; in questa vicenda, sono stato vittima di un ...

De Luca - Lavia vs Gomez : “caso politico perché scoppia a pochi giorni dal voto”. “Si chiama familismo amorale” : Polemica vivace a Tagadà (La7) tra Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, e Mario Lavia, ex direttore dell’Unità online. Il dibattito è incentrato sul caso di Roberto De Luca, figlio del presidente della Regione Campania e assessore dimissionario al Bilancio del Comune di Salerno. e sull’inchiesta giornalistica di Fanpage su rifiuti, appalti e corruzione. Lavia osserva: “E’ un caso politico perché a due ...

caso rifiuti a Napoli - De Luca contro tutti : Grasso si vergogni : Pietro Grasso annuncia una manifestazione a Napoli «per il primato della politica pulita», e scatena le ire del governatore Vincenzo De Luca: «C'è da vergognarsi, finto...

caso Fanpage-Campania - De Luca contrattacca : 'sono loro i veri camorristi'. Scontro con Di Maio : Durissimo attacco del governatore della Campania l'inchiesta giornalistica che ha provocato le dimissioni del figlio Roberto, indagato per corruzione, da assessore di Salerno -

Da De Luca a Lembo - un altro caso politico padre-figlio scuote Salerno. Domani il Csm avvia l'istruttoria sul procuratore capo - di S. ... : ... e quel Franco Alfieri, capo della segreteria politica di De Luca senior, passato alle cronache per le "fritture di pesce"? La risposta spetta alla Prima Commissione del Consiglio Superiore della ...

caso rifiuti a Napoli - De Luca : 'Giornalismo? No - vergogna' : 'In queste ore assistiamo a una campagna di aggressione mediatica e pseudogiornalismo contro di noi alla vigilia di una campagna elettorale delicata, una operazione camorristica e squadristica che ...

caso rifiuti - tegola per il Pd. Cade la testa di De Luca jr : Ha preso la parola a sorpresa, nel corso di un appuntamento elettorale nella sua città, e ha annunciato di rimettere le deleghe di super assessore al Bilancio del Comune di Salerno. Roberto De Luca è la prima testa eccellente della politica che rotola nel cestino dell'inchiesta su rifiuti e mazzette della Procura di Napoli.Indagato per corruzione sulla scorta del video di Fanpage, il figlio del governatore campano che ieri era in platea ...

Sussurri e veleni sul lungomare di Salerno. De Luca jr. rimette le deleghe sotto l'occhio attento del padre Vincenzo. Renzi cauto - ma il caso monta nel Pd : Sul lungomare di Salerno soffia un vento gelido. Dopo due giorni a rispondere colpo su colpo ("Andremo avanti come un carro armato, vi faremo ringoiare tutto", scriveva appena ieri su Facebook), Vincenzo De Luca sceglie la strada del passo indietro del figlio. Ma non è una resa. Roberto comunica di aver presentato le dimissioni da assessore al Bilancio del Comune nella luccicante cornice del Grand Hotel di Salerno, sotto gli occhi attenti ...

Appalti rifiuti - De Luca jr si dimette : "caso vergognoso". Cronista Fanpage aggredita a convention Pd : Il figlio del governatore della Campania, Vincenzo, lascia l'incarico di assessore al Bilancio del Comune di Salerno in seguito all'inchiesta della Procura di Napoli su infiltrazioni dei clan in Appalti per lo smaltimento rifiuti. L'annuncio durante la convention Pd a Salerno, che è stata teatro di una aggressione ai danni della giornalista Gaia Bozza