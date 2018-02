IL CALENDARIO DI MARZO 2018

Baseball - Serie A1 2018 : definito il CALENDARIO. Si inizia il 31 marzo con la Coppa Italia : La Commissione Organizzazione Gare della FIBS ha reso noto il calendario della Serie A1 2018 di Baseball. La notizia chiude un lungo percorso, cominciato con il cambio di denominazione e la nascita del nuovo campionato, dalle ceneri della vecchia Italian Baseball League. La nuova Serie A1, contrariamente a quanto voluto dalla Federazione, sarà a 8 squadre, con un solo ripescaggio, quello del Nuova Città di Nettuno. La regular season sarà ...

Football americano - Prima Divisione 2018 : definite le date e il CALENDARIO della stagione. Si parte il 3 marzo! : Il calendario ufficiale della stagione di Prima Divisione 2018 è stato definito dopo la riunione tra le squadre. La formula sarà la stessa dello scorso anno, ovvero un girone unico composto da 10 squadre. Saranno dieci le giornate in programma, due delle quali definite “classiche”, con partite su base territoriale. Si inizierà il 3 marzo, si finirà il 3 giugno. Al termine della regular season saranno 6 le squadre che accederanno ai ...

F1 - CALENDARIO Mondiale 2018 : tutte le date ed il programma. 21 Gran Premi per una stagione lunghissima da marzo a novembre : Il 2017 è pronto per salutarci ed il 2018 per entrare dalla porta principale. E’ opportuno presentarvi il Calendario del Mondiale 2018 di F1 con i suoi 21 appuntamenti in programma. Si incomincia il 25 marzo con il classico GP d’Australia a Melbourne e si termina il 25 novembre con l’ormai tradizionale chiusura ad Abu Dhabi sul tracciato cittadino di Yas Marina Godremo di uno show di gare serrate in 8 mesi, l’eterna lotta tra Ferrari e ...

MotoGP - CALENDARIO Mondiale 2018 : tutte le date ed il programma. 19 Gran Premi per una stagione lunghissima da marzo a novembre : Il 2018 sarà un anno denso di eventi sportivi, come al solito, ed è giusto presentarvi il Calendario del MotoMondiale 2018. Si preannuncia un’annata davvero intensa e appassionante con MotoGP, Moto2 e Moto3 pronte a regalare spettacolo durante i 19 Gran Premi che ci terranno compagnia da marzo a novembre. Si inizierà come da tradizione a Losail in Qatar e si concluderà a Valencia con la novità della Thailandia. Il programma è davvero ...