Ieri presentata la candidatura del sindaco Bianchi | Lega | | ' In questi anni ho lavorato

Campidoglio : presentata Ieri in conferenza stampa la Huawei Roma Ostia : Frongia: Una delle corse più amate dai runner, siamo certi che sarà un’edizione ancora più bella delle precedenti presentata ieri in conferenza stampa nella Protomoteca... L'articolo Campidoglio : presentata ieri in conferenza stampa la Huawei Roma Ostia su Roma Daily News.

Calciomercato Roma - il Chelsea fa sul serio per Emerson PalmIeri : presentata un’offerta ufficiale : Non è un mistero che la Roma ha bisogno di fare cassa in questo mercato di gennaio per far respirare il bilancio. In attesa di capire cosa ne sarà di Nainggolan con le sirene cinesi che si fanno sempre più insistenti, arrivano importanti novità in merito ad Emerson Palmieri. L’esterno brasiliano in giallorosso è chiuso da Kolarov, titolarissimo della fascia sinistra. Pensare quindi ad un addio dell’ex Palermo non è utopia. Dopo un ...