I 50 telefoni cellulari che hanno fatto la storia

“Non apritelo - o addio telefonino”. Il messaggio “maledetto” che fa impazzire i cellulari. No - niente bufale. Purtroppo è tutto vero. Fate attenzione in particolare a questo simbolo (e alle conseguenze che può causare sui vostri dispositivi). Come difendersi : Chi avrebbe mai detto che, a dispetto dei progressi tecnologici, per mandare in tilt un iPhone sarebbe bastato un semplice carattere? Impensabile. Eppure perfettamente vero. Già nel 2015, in realtà, si era parlato parecchio del problema dei cosiddetti Effective Power, ossia una serie di caratteri che se inviati ad un iPhone causavano il crash di iOS. Nei mesi scorsi era stata la volta di un link “maledetto”, capace di far ...