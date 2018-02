Huawei MateBook X Pro è ufficiale | Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche

Huawei MateBook X Pro - a Barcellona il debutto : Ne avevamo già parlato lo scorso anno. Huawei fa sul serio anche con i pc portatili. Ultra-slim, i Notebook, in materiale leggerissimo e di grande impatto visivo, oltre che con prestazioni di primissimo ordine. Abbiamo parlato a Maggio 2017 del Mate Book X e dei suoi fratelli. A Barcellona però Huawei ha presentato un nuovo MateBook X, il PRO. Dai laboratori di Shenzhen arriva il MateBook X Pro, un notebook ultra-slim con corpo in metallo ...

Huawei presenta Matebook X Pro - il primo notebook touchscreen senza cornici : Al Mobile World Congress 2018, Huawei ha presenta to il Matebook X Pro, il primo notebook touchscreen borderless al mondo con il display che occupa ben il 91% della superficie totale. Il Matebook X Pro di Huawei possiede un design in metallo molto premium paragonabile tranquillamente al Surface Laptop e sarà disponibile nelle colorazioni Space Grey e Mystic Silver. Con uno spessore di soli 14,6 mm e un peso di 2.93 libbre, è uno dei portatili più ...

Huawei propone Matebook D (2018) - un 'miglioramento' del precedente notebook Video : Di certo, Huawei [Video] è un produttore per lo più noto per la produzione di smartphone. Esso, nonostante sia un brand cinese, è riuscito a conquistarsi una buona fetta di mercato grazie ad una serie di dispositivi tecnicamente all'avanguardia e aventi tutte le carte in regola per affrontare degnamente la concorrenza ad esempio, si citano le line-up 'P' e 'Mate', i cui dati di vendita mostrano un ottimo successo commerciale. All'inizio ...