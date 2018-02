Hockey | i russi vincono quando non sono Russia E cantano l' inno

La Germania vince l'oro nel bob. Hockey - trionfo Russia : Nell'ultima mattinata di finali ai Giochi coreani la Germania sorride nel bob, ma piange nell'Hockey. Nel budello di Alpensia l'equipaggio composto da Bauer/Friedrich/Grothkopp/Margis termina le ...

VIDEO I russi cantano l’Inno Nazionale dopo l’oro nell’Hockey! Il CIO aveva vietato la musica - loro improvvisano : Gli atleti olimpici di russia ha vinto la medaglia d’oro nel torneo di hockey maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Era una delle vittorie più attese da Mosca: la russia era assente come Nazione a causa dei tanti casi di doping, il CIO aveva dato il permesso ad alcuni atleti di partecipare a titolo personale. La squadra OAR oggi ha completato la propria cavalcata sconfiggendo la Germania al supplementare. I ragazzi hanno ...

Giochi : la Russia è d'oro nell'Hockey : ANSA, - PYEONGCHANG , COREA DEL SUD, , 25 FEB - Sconfiggendo 4-3 la Germania all'overtime, la squadra dei russi senza bandiera ha vinto la medaglia d'oro nel torneo di hockey ai Giochi Olimpici di ...

Hockey - i russi trionfano all'overtime : Germania ko : LA CRONACA - Il primo periodo si gioca sul filo dell'equilibrio, con i russi che attaccano di più ma non riescono a trovare il varco giusto, anche per le straordinarie parate del portiere tedesco. ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG/ Risultati live - medagliere : oro Hockey per i russi (oggi 25 febbraio) : OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG: Risultati live, medagliere, programma e italiani in gara nell'ultimo giorno dei Giochi, con quattro finali (oggi 25 febbraio)(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 08:41:00 GMT)

LIVE Hockey ghiaccio - Finale Germania-OAR (Russia) in DIRETTA : 3-4 - i russi vincono all’overtime e si prendono l’oro a PyeongChang 2018! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-OAR, Finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È uno degli ultimi eventi di questi Giochi, in programma nell’ultima giornata, come da tradizione. Di fronte due squadre differenti. Da un lato i russi, una vera e propria corazzata. L’OAR si è rivelato un rullo compressore, giungendo in Finale con il miglior attacco (23 reti) ed una ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : OAR centra la finale! I russi battono la Repubblica Ceca per 3-0 : OAR è la prima finalista del torneo di Hockey su ghiaccio maschile di PyeongChang 2018. Gli atleti olimpici di russia erano i favoriti nel match contro la Repubblica Ceca e non hanno tradito, vincendo per 3-0. Un incontro che ha regalato emozioni e che, soprattutto, ha confermato una volta di più la grande solidità della squadra che gareggia sotto la bandiera olimpica. I cechi, infatti, hanno tutt’altro che demeritato, ma davanti a loro ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Repubblica Ceca-OAR - semifinale. 0-3 - i russi volano in finale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Repubblica Ceca-OAR, semifinale del torneo di Hockey maschile di PyeongChang 2018. Il team OAR è emerso fin qui nel torneo come il principale favorito per la medaglia d’oro. Dopo un percorso di avvicinamento complicato, con la minaccia di boicottaggio della KHL, i russi che gareggiano sotto bandiera olimpica sono arrivati a PyeongChang motivati a vincere. Sono risultati il miglior attacco fino a ...

