«Ho preso otto mezzi per andare a dirgli che è finita Perché ci penso ancora?»

Lo so. Io lo so, lo giuro. Lo so che la risposta esiste, ed è una sola, e ci hanno fatto un film per impedire che la gente come me lo potesse dimenticarselo, potesse far finta di non saperlo. Eppure. La verità è che non gli piaccio abbastanza, però è capitato che me ne sono innamorata. È capitato a mia insaputa, io lo giuro, sono innocente vostro onore, sono incolpevole, però lo amo. E io non volevo, io giro armata da anninon affrontare il periglioso incontro col puttino armato, lo giuro, io vado in giro armata, e non permetto che nessuno si avvicini a bere il mio sangue, anchedavvero non ne ho più da offrire. E però. E però lui è arrivato sul suo motorino, che come tutti sanno è l'archetipo moderno del cavallo bianco, e con i suoi occhi azzurri a portarmi in giro per la città più bella del mondo cantando le canzoni che lui sa, quelle che sono di quella città che ...