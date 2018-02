Heather Locklear | star di Melrose Place | arrestata per violenza domestica

tvzap.kataweb

: RT @droalex: Heather Locklear viene accusata di violenza domestica ??, quindi i tempi sono maturi per recuperare questo. ?? #Dynasty (cc @dir… - neodie : RT @droalex: Heather Locklear viene accusata di violenza domestica ??, quindi i tempi sono maturi per recuperare questo. ?? #Dynasty (cc @dir… - droalex : Heather Locklear viene accusata di violenza domestica ??, quindi i tempi sono maturi per recuperare questo. ??… -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Molto celebre – soprattutto negli Stati Uniti – tra gli anni 80 e 90 per via della sua presenza in diverse serie TV di enorme successo dell’epoca (su tutteappunto ma non solo),negli anni si è costruita una solida reputazione da bad girl – anche per via dei suoi matrimoni rock con Tommy Lee (ex anche di Pamela Anderson) e Richie Sambora – ma stavolta sarebbe davvero finita in manette. Per violenze domestiche, in particolare, e non sarebbe nemmeno la prima volta. LEGGI:, in arrivo i film non autorizzati sul dietro le quinte Scrive dell’arresto il noto portale americano TMZ, sottolineando che l’attrice è stataper aver picchiato il fidanzato e poi aver addirittura alzato le mani anche sui poliziotti intervenuti dopo la chiamata al numero di emergenza, il consueto 911. L’ex musa di Aaron ...