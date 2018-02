Harvey Weinstein | le sue società cinematografiche verso la bancarotta

La società di Harvey Weinstein dichiara bancarotta : lo scandalo molestie fa fallire il produttore : La Weinstein Company, studio fondato dall'omonimo pluri-accusato di molestie sessuali Harvey Weinstein, dichiarerà il bancarotta. A riportarlo sono alcune delle massime testate made in USA. "Pur riconoscendo come questo esito sia estremamente sfortunato per i nostri dipendenti, i nostri creditori e ogni vittima, il board non ha scelta se non quella di perseguire l'unica azione percorribile per massimizzare il valore residuo dell'azienda: ...

Harvey Weinstein si scusa con Meryl Streep e Jennifer Lawrence : Harvey Weinstein si scusa pubblicamente con Jennifer Lawrence e Meryl Streep . Le due attrici negli scorsi giorni avevano manifestato un certo disappunto, poiché citate dall'avvocato del produttore in ...

La procura di New York ha fatto causa alla società di Harvey Weinstein : Il procuratore generale di New York, Eric Schneiderman, ha citato in giudizio Harvey Weinstein, suo fratello Bob e la loro società di produzione cinematografica (la Weinstein Company) per gravi violazioni dei diritti civili, dei diritti umani e delle leggi dello The post La procura di New York ha fatto causa alla società di Harvey Weinstein appeared first on Il Post.

Uma Thurman ha raccontato al New York Times di essere stata aggredita sessualmente da Harvey Weinstein : L’attrice americana Uma Thurman ha raccontato al New York Times la storia del suo rapporto con il produttore cinematografico Harvey Weinstein e di quello con il regista Quentin Tarantino, dicendo che il primo la aggredì sessualmente durante la produzione di The post Uma Thurman ha raccontato al New York Times di essere stata aggredita sessualmente da Harvey Weinstein appeared first on Il Post.

Che Oscar sarà senza Harvey Weinstein? : Michael De Luca, produttore dello show della prossima notte degli Oscar del 4 marzo, edizione super celebrativa perché il premio compie 90 anni, invita ad aspettarsi grandi cose. Dice di essersi ispirato alla cerimonia, altrettanto sfarzosa, del 70esimo compleanno, nel 1998. Fu un’edizione record: 57 milioni di telespettatori. Mai prima e mai dopo, l’audience è andata oltre i 50. Segreti di tanto successo? Presentava Billy Crystal, ma non era la ...

Harvey Weinstein - MOLESTIE SESSUALI/ Da Anne Heche a Sandeep Rehal : i problemi continuano per il produttore : HARVEY WEINSTEIN: Sandeep Rehal, ex dipendente del produttore cinematografico, ha raccontato i lavori degradanti che era costretta a svolgere e le mol

New York - arte di strada e molestie : Harvey Weinstein «decapitato» : NEW York - Kathy Griffin si era fatta conoscere in Italia, e parallelamente licenziare da Cnn, per aver postato una foto nella quale teneva in mano una finta testa mozzata e insanguinata di Donald...

Harvey Weinstein e Georgina Chapman / Divorzio - circa 10 milioni e la custodia dei figli - arriva l'accordo : Harvey Weinstein e Georgina Chapman, arriva l'accordo sul Divorzio multimilardario da parte della moglie che ha preso immediatamente le distanze dal marito dopo le accuse.

Video di Harvey Weinstein schiaffeggiato ed insultato al ristorante : “Sei un pezzo di…” : Il Video di Harvey Weinstein mentre viene schiaffeggiato ed insultato da un uomo in un ristorante di Scottsdale martedì sera rappresenta la prima immagine dell'ex magnate della Miramax ormai caduto in disgrazia dopo lo scandalo sessuale che ha travolto Hollywood. Da quando oltre un centinaio di donne lo hanno accusato di stupro, molestie sessuali, stalking e violenza verbale nell'ambito della sua trentennale attività di produttore ...

Harvey Weinstein aggredito al ristorante : Harvey Weinstein non trova pace. Il produttore di Hollywood, accusato di molestie sessuali da più di cento donne, è stato aggredito – da un uomo – in un ristorante di Scottsdale, Arizona. Il 65enne stava cenando in compagnia di un «coach» del centro di riabilitazione in cui è in cura dallo scoppio dello scandalo, quando un altro cliente, in evidente stato alcolico, ha iniziato a schiaffeggiarlo. LEGGI ANCHECatherine Deneuve: ...

Harvey Weinstein schiaffeggiato da un uomo in un ristorante : "Per quello che hai fatto alle donne" : NEW YORK, 10 GEN - Harvey Weinstein è stato aggredito in un ristorante di Scottsdale, in Arizona, dove stava cenando in compagnia di un "coach" del centro di riabilitazione di cui da mesi è in cura. "Sei un pezzo di m...per quel che hai fatto a quelle donne", ha detto un cliente che, evidentemente alticcio, ha affrontato il produttore cercando di prenderlo a pugni. I fendenti sono andati a vuoto, ma Weinstein ha perso l'equilibrio