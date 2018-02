Grasso | uniti con Pd solo su antifascismo

Prodi e Veltroni a Pd e Leu : 'Uniti alle regionali'. Grasso : 'art. 18 per tutti' : L'appello all'unità della sinistra dell'ex premier ed ex segretario, almeno per le regionali di Lazio e Lombardia: 'un delitto presentarsi divisi' il messaggio. Se ne parlerà martedì prossimo in ...