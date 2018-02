Grasso | M5S? Hanno già fatto governo

M5s - Di Maio : “Governo con Pd - Grasso e Bonino? Smentisco. Ma sì a un contratto sui temi” : “Smentisco tutti questi scenari” di un governo con la sinistra. Non siamo disposti a larghe intese o a alleanze, ma non lasceremo il Paese nel caos”. Lo afferma il capo politico del M5S Luigi Di Maio a In mezz’ora in più, su Rai3. “Non si discute sui ministeri, ma se vogliamo mettere insieme i singoli temi con cui costruire il programma di lavori della legislatura, noi ci siamo. Firmiamo un contratto su un ...