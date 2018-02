Goldman Sachs | azionario potrebbe scivolare fino a -25% con tassi Treasuries al 4 | 5%

Incontro Barroso-Katainen - esplode caso su sospetta attività lobby. Goldman Sachs si difende : A Bruxelles esplode il caso di Jose Manuel Barroso, dopo l'Incontro che l'ex presidente della Commissione europea, ora presidente di Goldman Sachs International ha incontrato il vice presidente della ...

Goldman Sachs lancia l'allarme sull'economia Usa : Mentre tutti guardano con fiducia alla ripresa dell'economia Usa , in primis la Fed, , Goldman Sachs lancia l'allarme: cresce la preoccupazione per la spesa federale, i rendimenti in aumento e le necessità di contrarre nuovo debito. La view di Goldman ...

Forte interesse per Goldman Sachs : Chiusura del 15 febbraio Brilla la banca d'affari americana , tra i titoli dell'indice Dow Jones , che chiude la seduta con un aumento dell'1,94%. Operatività odierna: A livello operativo, Goldman ...

Meloni contro la Jebreal : "Ex moglie di ereditiere Goldman Sachs" : Giorgia Meloni non usa giri di parole e mette nel mirino Rula Jebreal. La giornalista infatti ha commentato i fatti di Macerata e la sua analisi non è stata digerita dalla leader di Fratelli d'Italia. ...

Goldman Sachs : analisi degli investimenti su azioni o su bond in questo 2018 : Inoltre il rischio di una politica fiscale Usa dai caratteri più espansivi e il dibattito sulla possibilità che la Federal Reserve fissi target di inflazione danno dimostrazione che si necessiti di ...

Ferrari - Goldman Sachs alza il target price : Teleborsa, - Si muove al ribasso Ferrari , con un calo dell'1,85% in linea con la debolezza evidenziata dalle altre blue chips del listino milanese e, nonostante le buone indicazioni degli analisti. ...

Perché Ethreum e Bitcoin sono sotto la lente di Goldman Sachs? : 30/01/2018 08:35 L'ultimo a lanciare un severo avvertimento contro la più grande valuta digitale del mondo , cioè il Bitcoin, è la divisione di gestione degli investimenti di Goldman Sachs. Cosa ha dichiarato la banca? Goldman Sachs ha dichiarato: L'aumento che abbiamo avuto sul Bitcoin ed ethereum ...

Mediaset in luce in Borsa (+4%) - per Goldman Sachs è da comprare : Milano, 22 gen. (askanews) - Mediaset in luce a Piazza Affari (+4% a 3,339 euro) spinta dal report di Goldman Sachs, che ha alzato il rating da "neutral" a "buy" sul titolo, inserendolo nella propria ...

Mediaset corre in Borsa grazie alla promozione di Goldman Sachs : (TeleBorsa) - Ottimo avvio di settimana per Mediaset , che brilla sul listino milanese con un rialzo del 4% a 3,342 euro. A dare linfa al titolo la promozione di Goldman Sachs : la banca d'affari ha ...

Goldman Sachs ha riportato perdite nell’ultimo trimestre del 2017 - non succedeva dal 2011 : La banca d’affari Goldman Sachs ha riportato nelle perdite nel quarto trimestre del 2017, per la prima volta dal 2011. Le perdite si devono soprattutto a una sanzione da 4,4 miliardi di dollari che è stato necessario pagare per via The post Goldman Sachs ha riportato perdite nell’ultimo trimestre del 2017, non succedeva dal 2011 appeared first on Il Post.

Goldman Sachs vede rosso nel 4° trimestre : pesa riforma fiscale : (Teleborsa) - Ultimi tre mesi del 2017 da dimenticare per Goldman Sachs , che ha chiuso il periodo con la sua prima perdita dal 2011. La banca newyorkese ha archiviato il 4° trimestre con un rosso ...

