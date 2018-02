Giustizia | Berlusconi | parte magistratura ha dato vita a 5 colpi Stato

Silvio Berlusconi : 'Ho scelto chi farà il ministro della Giustizia - ma non sarà Ghedini' : I vari tasselli del governo che sarà stanno andando a posto nella testa di Silvio Berlusconi. Prima il premier, poi il ministro della giustizia. Lui freme, ma sa che miglior cosa è aspettare ancora ...

Elezioni - Berlusconi : 'Alla Giustizia un avvocato o un magistrato - per l'Economia sceglierà la coalizione' : Quanto alla scelta del ministro dell'Economia per un eventuale governo di centrodestra, precisa, "sarà una responsabilità comune" dei partiti che fanno parte della coalizione. Penso che dovremo ...

Il ritorno di Berlusconi : «Migranti - Giustizia e tasse : così cambio l'Italia» : Una cosa è certa, il premier che ha in mente Silvio Berlusconi non è una donna e neanche un neofita delle istituzioni, anche se «l'esperienza che conta dice il leader di Fi...

Il ritorno di Berlusconi : 'Migranti - Giustizia e tasse : così cambio l'Italia' : Un'economia depressa, invece, per quanto martoriata di tasse, più che tanto non può dare'. La flax tax è stata finora sperimentata soltanto su economie completamente diverse dalla nostra, Paesi dell'...

Regina Profeta - la brasiliana dei massaggi a Bertolaso rovinata dalla Giustizia italiana : 'Berlusconi - devi aiutarmi' : ... la brasiliana Profeta, che in passato è stata prima ballerina alla Rai , showgirl del sabato sera, e che all'epoca dei fatti organizzava serate danzanti a bordo delle piscine del Salaria Sport ...

Giustizia - Berlusconi a Sky Tg24 : “Magistratura? Deprecabile chi si fa corrompere” : Leggere sui giornali di oggi le notizie di inchieste ‘pilotate’ fa “un effetto negativo da cittadino italiano, sapere che c’è una magistratura che si fa corrompere non fa piacere a nessuno”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a SkyTg24 aggiungendo: “Sapere che c’è una magistratura che fa interessi personali è Deprecabile e disdicevole”. (Sky Tg24, canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del digitale ...

Elezioni - Di Pietro : “Renzi non mi ha voluto - dice che sono Giustizialista. Preferisce il pregiudicato Berlusconi” : “Renzi? Quando gli hanno presentato il mio nome alla direzione nazionale del Pd, ha detto: ‘Non candiderò mai quel giustizialista di Di Pietro finché sarò segretario’. Io gli ho risposto che evidentemente Preferisce accordarsi col pregiudicato Berlusconi che con il giustizialista Di Pietro”. Così, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus), l’ex magistrato Antonio Di Pietro racconta la sua esclusione dalle liste dei candidati del Pd. Ma ...

Giustizia - Berlusconi : “Niente appello per chi è assolto” : Giustizia, Berlusconi: “Niente appello per chi è assolto” Nel programma del centrodestra,”ci sarà anche il fatto che se per esempio un cittadino italiano imputato viene dichiarato innocente, i pm non possono più richiamarlo in appello, rovinandogli definitivamente la vita” ha detto Berlusconi a “Mattino 5”. Continua a leggere L'articolo Giustizia, Berlusconi: “Niente appello per chi è assolto” ...

MILAN - PROCURA INDAGA SULLA VENDITA/ Berlusconi - pm ipotizza reato di riciclaggio : Giustizia ad orologeria? : MILAN, PROCURA INDAGA SULLA VENDITA: Berlusconi, pm ipotizza reato di riciclaggio. Le ombre SULLA cessione: prezzo “gonfiato” per schermare il rientro di una cifra sostanziosa?(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 11:16:00 GMT)

Berlusconi ora punta al 45% "Fermerò i Giustizialisti M5s" : Confermeranno il loro voto alla coalizione e noi ci assumeremo la responsabilità di guidare nuovamente una regione così importante per l'economia italiana', afferma a Circo Massimo a Radio Capital. E ...

Berlusconi ora punta al 45% Fermerò i Giustizialisti M5s : Silvio Berlusconi guarda con fiducia al 4 marzo. La coalizione di centrodestra con la formazione a 4 è pronta per la sfida delle politiche e delle regionali. Il Cav guarda i sondaggi e sente vicina la strada per la vittoria: "Il centrodestra trainato da FI è in crescita continua e per alcuni ha raggiunto la quota del 40%. Ma io punto più in alto, mancano due mesi alle elezioni". Ma il Cav punta ancora più in alto: ...