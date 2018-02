ilfattoquotidiano

: Germania, senza governo Berlino cresce come prima e fa il record di occupati. Bundesbank: “Economia in fase di boom” - silviabest77 : Germania, senza governo Berlino cresce come prima e fa il record di occupati. Bundesbank: “Economia in fase di boom” - villamontesiro : La 'Silit Econtrol' è una pentola a pressione creata in Germania realizzata con una particolare lega senza nichel p… -

(Di lunedì 26 febbraio 2018)nuovi regolamenti e leggi, lacontinua a funzionare allo stesso modo. Anzi, anche meglio. Con mercoledì 21 febbraio sono passati 150 giorni dalle elezioni del 24 settembre scorso, mentre continuano le negoziazioni per la formazione della Grosse Koalition e di un nuovo esecutivo. Nel frattempo l’Ufficio statistico federale ha fatto sapere che il Paese nel 2017 ha registrato una crescita del 2,2%. E nell’ultimo trimestre, in piena crisi delle trattative e con il rischio di un ritorno alle urne, il pil è salito dello 0,6% in più rispetto al periodo luglio-settembre. Inoltre, la(la banca centrale) ha appena comunicato che, nonostante ormai cinque mesi, “l’economia tedesca è in una fase di boom”. Lanonva così tanto dal 2011. Merito di congiunture storiche favorevoli e, per quanto riguarda l’ultimo trimestre, di ...