Genoa | Izzo verso il recupero | ' Manca poco'

Genoa. Izzo fermo un mese : GENOVA, 6 FEB - Doppio infortunio in casa Genoa per due giocatori che non hanno potuto prendere parte alla vittoria dell'Olimpico contro la Lazio. Per Armando Izzo, nemmeno convocato, gli accertamenti ...

Infortunio Izzo - tegola Genoa : dettagli e tempi di recupero. Le ultime su Rosi : Infortunio Izzo – “Due infortuni prima di Lazio-Genoa hanno impedito ad Armando Izzo e ad Aleandro Rosi di scendere in campo all’Olimpico. Al termine degli esami strumentali la nota medica parla chiaro. Izzo soffre di una distorsione al ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale esterno. Per lui si prospetta un periodo di stop di circa 4 settimane. Rosi invece ha riportato un edema all’adduttore destro e resterà ...

Serie A Genoa - dopo Izzo si ferma anche Taarabt : GENOVA - dopo Izzo, che ieri ha annunciato sui social la sua assenza nel match contro la Lazio , si ferma anche Taarabt . I due giocatori sono i grandi assenti nella lista del tecnico Ballardini per ...

Serie A Genoa - Izzo salta la Lazio per infortunio : «Non ci sarò» : GENOVA - Davide Ballardini sperava in un recupero lampo per avere Armando Izzo a disposizione nel match contro la Lazio . Il difensore ha stretto i denti, ma oggi ha annunciato la sua assenza nel ...

Genoa - Ballardini parla in conferenza : i nuovi arrivi dal mercato - le assenze ed il caso-Izzo : Il tecnico del Genoa Ballardini, ha parlato oggi nella consueta conferenza stampa pre-partita in vista dell’incontro con la Lazio di domani. “La Lazio ha calciatori di forza e qualità pari alle più forti del campionato. È una rosa molto ben costruita. Dovremo essere bravi, attenti e umili. Caratteristiche da Genoa. La Lazio è una squadra molto forte ma se il Genoa è il Genoa che io conosco, arriva quello che si merita”. Ballardini ha ...

Pagelle Juventus-Genoa 1-0 : Douglas Costa ed Izzo tra i migliori : 1/21 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Diretta/ Juventus-Genoa (risultato live 1-0) info streaming video e tv : Izzo salva quasi sulla linea! : Diretta Juventus Genoa info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo allo Stadium che chiuderà la 21^ giornata di Serie A stasera(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 22:14:00 GMT)

Perinetti : 'Izzo e Perin restano - ci è stato proposto Castan. Criscito? Spero rimanga in scadenza - è legato al Genoa' : Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti , ha parlato ai microfoni di Sky Sport del mercato in entrata e in uscita del club rossoblù: 'La scelta di Ballardini è stata ispirata dalla sua conoscenza dell'ambiente dovuta alle sue precedenti esperienze a Genova e dalla ...

Calciomercato Genoa - Perinetti vuota il sacco : da Izzo a Criscito - passando per Perin - “vi dico tutto” : 1/7 Centurion (LaPresse/Tano Pecoraro) ...

Genoamania : giù le mani da Izzo e Perin : La speranza è che a venire in aiuto dei sostenitori del Vecchio Balordo sia non tanto la storia quanto la cronaca, quella più recente risalente a non più di dodici mesi fa, quando la partenza di ...

Serie A Genoa - Izzo si ferma per attacco febbrile : GENOVA - Seduta di allenamento per il Genoa , in vista della gara contro il Sassuolo .Il programma odierno ha previsto una fase iniziale di riscaldamento, dopo la quale sono andati in scena ...