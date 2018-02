Gelmini | Berlusconi al Quirinale? Se lo meriterebbe

Gelmini : Marina Berlusconi premier? Sarebbe un orgoglio per tutti : Milano, 26 feb. , askanews, Marina Berlusconi primo presidente del Consiglio donna della storia d'Italia? 'Sarebbe un orgoglio per tutti noi'. Mariastella Gelmini, coordinatrice lombarda di Forza ...

Silvio Berlusconi - i sondaggi su Attilio Fontana e Mariastella Gelmini : Silvio Berlusconi non è convinto della candidatura di Attilio Fontana, ex sindaco leghista di Varese, raccontano i suoi. Certo, 'è una brava persona' ma forse è troppo poco conosciuto per riuscire a ...

Elezioni - Salvini : la Lombardia spetta a noi. Ma Berlusconi punta sulla Gelmini : Per carità, lo considera, "una brava persona" però gli sono arrivate chiacchiere secondo cui non piacerebbe al mondo imprenditoriale e delle categorie. E se davvero " come si sussurra in certi ...

Berlusconi : 'Vincereremo - punto al 45%. Maroni non avrà ruoli nel governo. In Lombardia valutiamo Gelmini' : ... ha poi tagliato corto l'ex premier replicando a Matteo Renzi che ieri aveva definito un ritorno di Berlusconi al governo 'una minaccia per l'economia'. Nello scrivere che il centro destra si ...

Fontana chi? Berlusconi vuole la Gelmini in Lombardia : ... lo ringraziamo per il lavoro in Lombardia, sono sicuro che i cittadini confermeranno il loro voto alla nostra coalizione per la guida di una regione così importante per l'economia del Paese".

Fontana chi? Berlusconi vuole la Gelmini in Lombardia : Silvio Berlusconi non è affatto convinto di candidare Attilio Fontana alle Regionali in Lombardia. Dopo l'uscita di scena di Roberto Maroni, il leader di Forza Italia teme la sconfitta contro Giorgio Gori, anche se il centrosinistra si presenta diviso, e ha un candidato forte: Mariastella Gelmini.Lo dice in chiaro uno degli uomini più vicini al presidente, il presidente dei senatori Paolo Romani, che al Corriere della Sera spiega ...