Gelato Sushi | il dolce perfetto per i patiti di uramaki e nigiri

(Di lunedì 26 febbraio 2018) C’è chi mangerebbee affini praticamente ogni giorno, a ogni pasto. Magari anche come dessert. In tal caso, ilideale potrebbe essere il Tiramiavvistato in Giappone. O in alternativa quello proposto da Gelarto, insegna newyorkese fondata dall’italiano Luca Grassi, che ha pensato bene di proporre ai propri clienti un’inedita versione della specialità giapponese realizzata unicamente conartigianale e cioccolato. Il nome di battesimo?, ovviamente. Per la precisione, si tratta di un insieme die hosomaki al gusto di creme e di frutta, di cui potete ammirare alcuni scatti nella nostra gallery. Salmone e tonno vengono sostituiti daalla fragola e al lampone, mentre le alghe vengono ricreate con uno strato di cioccolato fondente e le uova di pesce con semi di papavero. Non resta dunque che volare negli Stati Uniti, impugnare le ...